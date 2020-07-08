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Ассистент Луиша Каштру назвал главное достижение и опровержение стереотипа в Шахтере
О готовности команды после зимней паузы
Ассистент главного тренера "Шахтера" Филиппе Селиккая после года работы в клубе оставляет его, чтобы вернуться в Португалию и стать наставником молодежной команды лиссабонского "Спортинга".
Тренера спросили о главных спортивных моментах сезона для него.
Во-первых, наши матчи с "Динамо". Они всегда памятны. Когда ты выигрываешь во встрече со своим конкурентом за чемпионство, ощущение особенные. И, к счастью, "Шахтер" смог победить в большинстве противостояний с "Динамо" в этом сезоне.
Во-вторых, я уверен, что уровень, на котором мы находились после зимней паузы в матчах с "Бенфикой" - тоже очень важный момент. Многие считают, что украинские команды после длительного перерыва не могут демонстрировать хороший футбол и проходить в следующий этап еврокубков в феврале, но мы пришли и доказали, что это совсем не так. Мы были сильнее чемпиона Португалии и дома, и на выезде, сумев пройти в следующий этап.
Верю, что "Шахтер" способен продвинуться еще очень далеко в Лиге Европы. И благодаря этому победы станут еще приятнее.