Ассистент Луиша Каштру назвал главное достижение и опровержение стереотипа в Шахтере

Ассистент главного тренера "Шахтера" Филиппе Селиккая после года работы в клубе оставляет его, чтобы вернуться в Португалию и стать наставником молодежной команды лиссабонского "Спортинга".

Тренера спросили о главных спортивных моментах сезона для него.

Во-первых, наши матчи с "Динамо". Они всегда памятны. Когда ты выигрываешь во встрече со своим конкурентом за чемпионство, ощущение особенные. И, к счастью, "Шахтер" смог победить в большинстве противостояний с "Динамо" в этом сезоне.

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