Познакомился с Каштру в прошлом сезоне. Новый тренер Шахтера рассказал о своих задачах

Новый тренер по физической подготовке "Шахтера" Педру Бриту рассказал о своем предыдущем опыте работы.

- Как футбол стал частью вашей жизни? В каких клубах работали раньше?

- В 2009 году я закончил спортивные курсы в университете Порту и начал работать тренером. Интегрировался в футбол как помощник наставника в небольшой команде в Порту, где был 2 года, затем перешел в еще один непрофессиональний клуб, а за год - уже в профессиональний.

Начал в "Трофенсе" (второй дивизион Португалии), выполняя задачи по восстановлению игроков и профилактики травм, далее перешел в "Виторию Гимарайнш" (Примейра-лига), где имел те же функции: контроль тренировок, профилактика травм, восстановления футболистов. Работал там в течение 5 последних лет, пока не пришел в "Шахтер".

- Как давно вы знакомы с Луишем Каштру? Следили за выступлениями "Шахтера" в этом сезоне?

- С мистером Луишем Каштру познакомился в прошлом сезоне в "Витории Гимарайнш". Мы работали вместе с тренерским штабом один год, я был частью интегрирован в медицинский департамент. Конечно, за "Шахтером", за всеми результатами следил, ведь знакомые мне люди работают здесь.

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- Как восприняли предложение присоединиться к "Шахтеру"?

- Сначала даже не поверил. Прийти в клуб, который является европейским грандом, это большое счастье!

- Что будет входить в вашу зону ответственности?

- Буду интегрированный в тренерский штаб и работать совместно с медицинским департаментом. Контроль тренировочного процесса, профилактика травм и восстановления.

- Какие цели? Чего хотите добиться в "Шахтере" и в целом в профессиональной карьере?

- Цели те же, что и у клуба: побеждать и получить как можно больше трофеев.