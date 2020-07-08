Почему у нас не так, как в Германии? Юрий Максимов удивился отношению к легионерам

Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о своем отношении к легионерам в украинских клубах и поделился своим немецким опытом (выступал в "Вердере" и "Вальдгофе" в 1997-2002 годах).

- За счет чего команда настолько изменилась?

- Как вам объяснить ...Играя в Германии, усвоил правило: легионер должен проявлять себя на поле в два раза лучше местного, но и получать в два раза меньше. У нас же, как правило, получается наоборот: мы перед иностранцами дорожку стелем, а они играют хуже и получают больше. Если в команде есть свой воспитанник хорошего уровня на ту же позицию, легионер должен выкладываться по полной, чтобы в состав попасть, а не в заведениях расслабляться и раз в месяц на предмет пополнения карты проверять.

Команду футбольную никогда не обманешь: это семья, которая все понимает и чувствует. Если принимает игрока - он остается, если нет - коллектив его выталкивает, он сам идет. Ребята видят, кто сражается на поле, а не просто денег приехал заработать. Есть иностранцы, которых команда приняла. А те, кто как на курорт приехал - уже уехали или уезжают от нас потихоньку. И это не только легионеров касается...

- Наверное, вы смотрели бы последние матчи не чужого для вас "Динамо" с "Десной" и тем более с "Шахтером", даже если "Ворскле" не надо было играть с киевлянами в финале. В чем видите причины последних неудач динамовцев?

- Поймите правильно: не состоя внутри команды и когда не видишь, что происходит там, я не имею права давать какие-то оценки. Пусть это делают эксперты.