Чемпионство он уже спрогнозировал. Селиккая: Уверен, что Шахтер сможет вернуться в Донецк

Ассистент главного тренера Филиппе Селиккая оставляет "Шахтер". Специалист согласился на предложение возглавить молодежную команду лиссабонского "Спортинга".

- Филиппе, вы начинаете новый этап своей карьеры. Расскажите об этом вызове.

- Да, действительно, я возвращаюсь в Португалию, к себе домой. Возвращаюсь к футболистам, которых уже тренировал в юношеском составе. Сейчас я стану главным тренером дубля "Спортинга", а моей задачей будет готовить игроков для первой команды.

Жизнь нам постоянно преподносит различные вызовы: я уже был главным тренером в прошлом, затем в роли ассистента преодолел довольно долгий путь в соревнованиях высшего уровня как в Португалии, так и в Украине, а сейчас мне представилась возможность вернуться на родину и возглавить молодежную команду. Уверен, что именно последние годы, которые я провел с Луишем Каштру, и помогли мне получить эту работу.

- В "Шахтере" вы провели ровно один год. Каким этот период запомнится?

- Замечательное время! Мы смогли стать чемпионами. И хотя мне хотелось бы выиграть еще больше трофеев, однако сейчас я иду с чувством выполненного долга. Я был счастлив работать с Луишем Каштру и тренерским штабом, с Дарио Срной, что как человек и профессионал превзошел все мои ожидания.

Мне также запомнятся хорошие люди, с которыми я познакомился в клубе, отличная атмосфера во всех департаментах ​​и помощь, которую все оказывают тренерскому штабу, чтобы работать без каких-либо проблем. Я очень благодарен клубу за этот год! В футболе ты никогда не знаешь, что может быть завтра. Я - молодой тренер, и возможно, что за 15 лет вернусь сюда, в "Шахтер".

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- Как повлияла на вас работа в "Шахтере" и жизнь в Украине в профессиональном и личностном плане?

- Очень понравилось быть в этом клубе и в этой стране. Не только из-за спортивной составляющей, но и в социальном, культурном плане. Я приобрел огромный опыт - профессионального и бытового, подружился со многими замечательными людьми. Был рад работать с футболистами, с которыми мы тоже стали большими друзьями. Все они без исключения просто отличные ребята. Поэтому я оставляю Украины очень-очень счастливым и уверен, что этот период останется со мной навсегда.

- С какими словами вас отпускал Луиш Каштру?

- Мы попрощались с Луишем Каштру как добрые друзья. Наши отношения с ним всегда были очень теплыми и открытыми. Я и Витор Северино - это те люди, которые были с Луишем еще со времен работы в "Шавише". Мы вместе преодолели очень сложный путь и сумели достичь уровня такого гранда, как "Шахтер". Поэтому наш разговор был максимально дружественной. Мы пожелали друг другу счастья и успеха во всем.

Знаю, что Луиш всегда будет радоваться моим успехам, как я сейчас радуюсь тому, что у него все получается. И я точно знаю, что он дальше будет успешным, ведь он - великий тренер и замечательный человек. Помню, когда мы только начали работать вместе, то ужинали то в ресторане города Фигейра-да-Фош, и я сказал ему: "Мистер, за три-четыре года мы станем чемпионами". Однако я никогда не мог подумать, что это произойдет в Украине! И вот мое и произошло. И я всегда буду счастлив видеть, как Луиш Каштру поднимает над головой трофеи.

- Филиппе, мы желаем вам также больших успехов и побед. А что бы вы хотели напоследок сказать «Шахтеру» и болельщикам команды?

- Это была действительно большая честь для меня - стать частью такого великого клуба, как "Шахтер". Клуба, который на самом высоком уровне представляет Украину в мировом футболе, особенно - в Европе. Для меня честь - быть частью команды, где собрано очень квалифицированных футболистов, которие демонстрирует очень качественный футбол и которой сейчас руководит мой большой друг мистер Луиш Каштру.

Хотел бы поблагодарить всех за прекрасное отношение ко мне. Спасибо президенту клуба Ринату Ахметову и генеральному директору Сергею Палкину за эту возможность. Спасибо всей администрации клуба и отдельно Дарио Срне - за то, как он принял меня. Благодарю также Луиша Каштру и весь тренерский штаб за совместную работу. И большое спасибо болельщикам за их поддержку. Они всегда с командой: верят и помогают побеждать. Даже если клуб сейчас находится далеко от своего родного города, то все равно чувствуется доброта, радость и позитив от всех фанатов. Уверен, что когда "Шахтер" сможет вернуться к себе домой, в Донецк, и тогда вы вновь встретитесь со своими болельщиками на заполненном стадионе. Хочу пожелать всем счастья, а клубу - успеха, и тысячу раз поблагодарить от всей души!