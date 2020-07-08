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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Карпат: УПЛ утвердила даты и время начала матчей двух последних туров чемпионата

Премьер-лига
(2 голосов)

Интересно, что в расписании уже отсутствуют Карпаты

Без Карпат: УПЛ утвердила даты и время начала матчей двух последних туров чемпионата
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 31 и 32 туров Премьер-Лиги.

31 тур

15 июля - среда

"Шахтер" - "Колос" 19:00

16 июля - четверг

"Львов" - "Олимпик" 17:00

"Ворскла" - "Мариуполь" 17:00

"Десна" - "Александрия" 19:00

"Динамо" - "Заря" 19:00

32 тур

19 июля - воскресенье

"Львов" - "Мариуполь" 17:00

"Днепр-1" - "Ворскла" 17:00

"Колос" - "Динамо" 19:30

"Заря" - "Десна" 19:30

"Александрия" - "Шахтер" 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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zago41
08.07.2020 в 17:48
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