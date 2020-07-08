Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без Карпат: УПЛ утвердила даты и время начала матчей двух последних туров чемпионата
Интересно, что в расписании уже отсутствуют Карпаты
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 31 и 32 туров Премьер-Лиги.
31 тур
15 июля - среда
"Шахтер" - "Колос" 19:00
16 июля - четверг
"Львов" - "Олимпик" 17:00
"Ворскла" - "Мариуполь" 17:00
"Десна" - "Александрия" 19:00
"Динамо" - "Заря" 19:00
32 тур
19 июля - воскресенье
"Львов" - "Мариуполь" 17:00
"Днепр-1" - "Ворскла" 17:00
"Колос" - "Динамо" 19:30
"Заря" - "Десна" 19:30
"Александрия" - "Шахтер" 19:30
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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zago41
08.07.2020 в 17:48
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