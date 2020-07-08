Секретарь КДК УАФ: Вопиющих нарушений медицинского протокола клубами УПЛ не было

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко рассказал о соблюдении медицинского протокола украинскими клубами.

– Фиксировал ли КДК нарушения медпротокола со стороны клубов за время после возобновления чемпионата?

– Скажу в общем, что были нарушения, которые фиксировали делегаты матчей. Хотя вопиющих нарушений не было. Разве что некоторое несоблюдение протоколов – в частности, присутствующие в чаше стадиона лица не пользовались должным образом средствами индивидуальной защиты.

Также в первом туре было празднование голов с нарушением требований, это можно было видеть. За такие нарушения мы выдавали клубам предупреждения. Позитив в том, что после этого нарушения не повторялись.

Если говорить о последних турах, то фактически не фиксируется нарушение медицинского протокола.

– То есть штрафов еще ни один клуб не получил за нарушение медпротокола?

– Да, только предупреждения, поскольку нарушения были несерьезными. Также разъясняли клубам, что в случае повторения или совершения более опасного нарушения будет применяться санкции финансового характера.

Поэтому надо отметить позицию клубов, как с пониманием относятся к личной безопасности каждого участника матчей. Это в интересах клуба – придерживаться всех ограничений. Они это делают.

Только в первых двух турах, когда еще не было практики применения этих норм, были нюансы. Но после наших разъяснений проблем уже нет.

– А как насчет ПЦР-тестирований, которые нужно проходить регулярно?

– Также постоянно проводим мониторинг. Клубы должны проходить это тестирование каждые 14 дней, информировать о результатах УАФ. У нас есть спортивно-медицинский комитет, который на связи с представителями каждого клуба.

Все вовремя все подают, процесс уже налажен. Были недоразумения только, когда запустили чемпионат.

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- Сейчас можно сказать, что ни один из клубов не нарушает медпротокол?

– Абсолютно никто не нарушает. Говорю, проблемы были только в первых двух турах, когда эти требования были необычными.

- А сколько клубов вы вообще предупредили за нарушения протокола?

– Не хочу конкретизировать. Был ряд мелких нарушений от нескольких клубов. Нет смысла афишировать.

- В Первой лиге также все в порядке?

– По Первой лиге сейчас еще анализируем информацию. Поэтому пока не готов ответить.