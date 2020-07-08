Как Юрий Максимов… проспал весь матч на тренерской скамье

Многие из них на долгие годы остаются в памяти, вызывая ностальгическую улыбку или смех. Но иногда бывает, что о подоплеках той или другой истории ее главные действующие лица даже не догадываются. Именно так случилось с нынешним главным тренером полтавской "Ворсклы" Юрием Максимовым в бытность его рулевым другой команды элиты - донецкого "Металлурга".

О забавном эпизоде, произошедшем с ним чуть меньше восьми лет назад, рассказал его бывший ассистент Геннадий Жилкин, с которым они на протяжении многих лет вместе трудились в столичной "Оболони", криворожском "Кривбассе", том же донецком "Металлурге" и саранской "Мордовии".

- Это произошло в сезоне-2012/13, после того, как уйдя из "Кривбасса" Максимов и его помощники из нашего тренерского штаба уже работали в донецком "Металлурге", - рассказывает он. - Нам предстояло играть в Кривом Роге и я заметил, как главный тренер не на шутку разволновался. Причем, чем меньше времени оставалось до матча, тем волнение это усиливалось. Своего максимума оно стало достигать по дороге к Кривому Рогу. По приезду на место, я подошел к врачу клуба и говорю: "Доктор, надо что-то делать, а то Максимова уже изрядно колотит". У эскулапа "Металлурга" я взял три таблетки, их-то во время предматчевой разминки команды незаметно и подсыпал в капучино, который мой коллега очень любит. Благо, из-за обильной пенки дополнительного содержимого в стаканчике видно не было. Снотворное вскоре стало действовать, едва Юрий Максимов уселся на тренерскую лавочку. После этого он, можно сказать, всю игру на ней и проспал. Лишь когда на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте в наши ворота "поставили" пенальти, он очнулся. Встав со скамьи, спросил: "Как сыграли?". Я отвечаю: "1:1". Кивнув головой, он медленно побрел в раздевалку.

Фото Дмитрия Билоненко после того матча