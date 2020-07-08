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Богдан Михайличенко все-таки доиграет сезон в Заре

Премьер-лига
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Переход в Андерлехт если и состоится, то по окончанию сезона

Богдан Михайличенко все-таки доиграет сезон в Заре
Новина українською

Недавно бельгийские СМИ сообщили, что "Андерлехт" и "Заря" вышли на финишную прямую в переговорах по переходу защитника луганского клуба Богдана Михайличенко.

При этом сообщалось, что матч 29-го тура УПЛ против "Александрии" мог быть последним для украинца в составе "Зари", после которого Михайличенко станет полноправным игроком "Андерлехта".

Впрочем, как стало известно Meta-ratings.com из источников, близких к луганскому клубу, переговоры между "Зарей" и "Андерлехтом" еще продолжаются, а сам футболист, вне зависимости от их итогов, завершит нынешний сезон в составе команды Виктора Скрипника.

Ранее сообщалось, что трансфер Михайличенко обойдется бельгийцам в 500 тысяч евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Богдан в 34 матчах за "Зарю" забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Заря (Луганск) Алексей Михайличенко Андерлехт (Брюссель)
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Источник:
Meta Ratings

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