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Чохонелидзе: В Динамо много молодежи. Михайличенко нужно дать немного времени

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодежи нужно дать время сыграться

Чохонелидзе: В Динамо много молодежи. Михайличенко нужно дать немного времени
Новина українською

Генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе перед финалом Кубка Украины с "Ворсклой" рассказал о ситуации в команде.

"Ребята подготовились. Все было сделано, чтобы они показали себя и хорошую игру.

Два поражения подряд? У нас много молодежи, много игроков, у которых были физические проблемы. У нашего тренера Алексея Михайличенко огромный опыт, но ему нужно дать немного времени.

В составе много молодежи, некоторые недавно стали чемпионами мира. Им нужно время, чтобы понять все идеи", - сказал Чохонелидзе.

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В статье: Резо Чохонелидзе Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Карикатурист (Білозерське)
08.07.2020 в 22:10
1. Досвід.Який? Він тренував команду Лобановського і поки вона мала базу і "накат" Васильовича, ще грала, потім результати роботи Михайличенко показали його "тренерський талант" 2. Молодь. Яка? Цитаішвілі і Русін не є гравцями основи. Ставка йде на більш досвідчених хлопців. Попов, хіба що, став основним. З цим тренером все давно вже зрозуміло. Коли Кендзьора питав тренерську лавку про те, що має робити Де Пена на полі після заміни, довело, що людина не змінилась і не розвинулась як тренер.
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0
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LEVgcUqs (Чернігів)
08.07.2020 в 21:57
Чи в там у Динамо усі дурні зібралися в керівництві, чи загалі незрозуміло. Скільки можна за молодь говорить?. Може Чохонелідзе уже старенький і в його з пам"яттю щось? При Сьомині, Реброві, Хацкевичі усі награвали молодь і просили трохи часу, тепер Міха знову хоче награвати молодь, та скільки можна?.
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
08.07.2020 в 21:42
Времени на что?! Что они видят в этой игре?
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0
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