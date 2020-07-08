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Чохонелидзе: В Динамо много молодежи. Михайличенко нужно дать немного времени
Молодежи нужно дать время сыграться
Генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе перед финалом Кубка Украины с "Ворсклой" рассказал о ситуации в команде.
"Ребята подготовились. Все было сделано, чтобы они показали себя и хорошую игру.
Два поражения подряд? У нас много молодежи, много игроков, у которых были физические проблемы. У нашего тренера Алексея Михайличенко огромный опыт, но ему нужно дать немного времени.
В составе много молодежи, некоторые недавно стали чемпионами мира. Им нужно время, чтобы понять все идеи", - сказал Чохонелидзе.
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Источник:УАФ
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