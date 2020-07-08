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Днепр-1 сдал плановые тесты на коронавирус
Все согласно протокола
Футболисты, тренеры, персонал и работники СК "Днепр-1" прошли очередное плановое тестирование на коронавирус.
Анализы были сданы методом ПЦР.
Результаты тестирования традиционно будут известны в ближайшие дни.
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Источник:СК Днепр-1
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