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Святослав Сирота: Мне не удалось стать звездой Динамо – буду безмерно рад, если раскроется однофамилец
Они не родственники, а просто однофамильцы
Экс-вратарь "Динамо" Святослав Сирота поделился мнением о защитнике киевлян Александре Сироте.
"Александр Сирота сыграл в дебютном матче с "Шахтером" и смотрелся очень прилично. Буду желать ему только удачи и счастья. Получил миллион звонков. Спрашивали: "Это твой сын?" Он играет на позиции моего сына, кстати.
Мне не удалось стать звездой "Динамо" – буду безмерно рад, если однофамилец раскроется в основе "Динамо", – сказал Святослав Сирота.
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Источник:1927.kiev.ua
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