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Святослав Сирота: Мне не удалось стать звездой Динамо – буду безмерно рад, если раскроется однофамилец

Премьер-лига
(1 голосов)

Они не родственники, а просто однофамильцы

Святослав Сирота: Мне не удалось стать звездой Динамо – буду безмерно рад, если раскроется однофамилец
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Экс-вратарь "Динамо" Святослав Сирота поделился мнением о защитнике киевлян Александре Сироте.

"Александр Сирота сыграл в дебютном матче с "Шахтером" и смотрелся очень прилично. Буду желать ему только удачи и счастья. Получил миллион звонков. Спрашивали: "Это твой сын?" Он играет на позиции моего сына, кстати.

Мне не удалось стать звездой "Динамо" – буду безмерно рад, если однофамилец раскроется в основе "Динамо", – сказал Святослав Сирота.

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В статье: Святослав Сирота Александр Сирота
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Источник:
1927.kiev.ua

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