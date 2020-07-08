Святослав Сирота: Мне не удалось стать звездой Динамо – буду безмерно рад, если раскроется однофамилец

Экс-вратарь "Динамо" Святослав Сирота поделился мнением о защитнике киевлян Александре Сироте.

"Александр Сирота сыграл в дебютном матче с "Шахтером" и смотрелся очень прилично. Буду желать ему только удачи и счастья. Получил миллион звонков. Спрашивали: "Это твой сын?" Он играет на позиции моего сына, кстати.

Мне не удалось стать звездой "Динамо" – буду безмерно рад, если однофамилец раскроется в основе "Динамо", – сказал Святослав Сирота.