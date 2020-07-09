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Комитет этики УАФ открыл дело против совладельца Карпат - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

За намерение стимулировать соперников "Руха"

Комитет этики УАФ открыл дело против совладельца Карпат - СМИ
Новина українською

Комитет по вопросам этики и честной игры УАФ открыл дело против Олега Смалийчука, совладельца ФК "Карпаты".

Как сообщил Сергей Болотников, ведущий футбольного шоу ТаТоТаке, дело возбуждено за попытку стимулировать соперников другой львовской команды - "Руха", который выступает в Первой лиге.

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"Мне интересно привлекал ли кто-то к ответственности Игоря Суркиса, который открыто говорил, что стимулирует всех соперников "Шахтера"?", - спросил Болотников.

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Олег Смалийчук ТаТоТаке УАФ Сергей Болотников
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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alktus (Хмельницкий)
09.07.2020 в 11:51
А Болотников почему то забыл про Палкина, который тоже не отрицал стимуляцию соперников Динамо в прежние года. Неужели случайно забыл?
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+1
0
С.Карпович. (Ланівці)
09.07.2020 в 11:31
Будуть за матню апельсина брати.
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0
-2
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 11:28
Я простимулирую любого, кто трахнет лысого члена Болотникова !!!
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+2
0
ffggpl (Харьков)
09.07.2020 в 11:59
Может лично попробуешь?
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0
0


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