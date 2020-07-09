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Комитет этики УАФ открыл дело против совладельца Карпат - СМИ
За намерение стимулировать соперников "Руха"
Комитет по вопросам этики и честной игры УАФ открыл дело против Олега Смалийчука, совладельца ФК "Карпаты".
Как сообщил Сергей Болотников, ведущий футбольного шоу ТаТоТаке, дело возбуждено за попытку стимулировать соперников другой львовской команды - "Руха", который выступает в Первой лиге.
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"Мне интересно привлекал ли кто-то к ответственности Игоря Суркиса, который открыто говорил, что стимулирует всех соперников "Шахтера"?", - спросил Болотников.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (4)
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alktus (Хмельницкий)
09.07.2020 в 11:51
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С.Карпович. (Ланівці)
09.07.2020 в 11:31
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-2
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 11:28
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+2
0
ffggpl (Харьков)
09.07.2020 в 11:59
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