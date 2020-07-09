Комитет этики УАФ открыл дело против совладельца Карпат - СМИ

Комитет по вопросам этики и честной игры УАФ открыл дело против Олега Смалийчука, совладельца ФК "Карпаты".

Как сообщил Сергей Болотников, ведущий футбольного шоу ТаТоТаке, дело возбуждено за попытку стимулировать соперников другой львовской команды - "Руха", который выступает в Первой лиге.

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