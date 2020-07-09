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Официально: ФК Карпаты исключен из УПЛ
В остальных матчах засчитают техническое поражение
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки ФК "Карпаты" (Львов) на матч 24-го тура ФК "Карпаты" (Львов) - ФК "Мариуполь" и матч 29-го тура ФК "Мариуполь" - ФК "Карпаты" (Львов).
По результатам рассмотрения, на основании ст. 9 Регламента УПЛ, были приняты следующие решения:
1. Засчитать ФК "Карпаты" (Львов) техническое поражение со счетом 0:3, а ФК "Мариуполь" - техническую победу со счетом 3:0 в матче 24-го тура ФК "Карпаты" (Львов) - ФК "Мариуполь" за неявку на матч без уважительной причины.
2. Засчитать ФК "Карпаты" (Львов) техническое поражение со счетом 0:3, а ФК "Мариуполь" - техническую победу со счетом 3:0 в матче 29-го тура ФК "Мариуполь" - ФК "Карпаты" (Львов) по неявки на матч без уважительной причины.
3. Исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины.
4. Засчитать ФК "Карпаты" (Львов) в матчах, которие осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения (-: +), а командам-соперницам - технические победы (+ :-).