Официально: ФК Карпаты исключен из УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки ФК "Карпаты" (Львов) на матч 24-го тура ФК "Карпаты" (Львов) - ФК "Мариуполь" и матч 29-го тура ФК "Мариуполь" - ФК "Карпаты" (Львов).

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По результатам рассмотрения, на основании ст. 9 Регламента УПЛ, были приняты следующие решения:

1. Засчитать ФК "Карпаты" (Львов) техническое поражение со счетом 0:3, а ФК "Мариуполь" - техническую победу со счетом 3:0 в матче 24-го тура ФК "Карпаты" (Львов) - ФК "Мариуполь" за неявку на матч без уважительной причины.

2. Засчитать ФК "Карпаты" (Львов) техническое поражение со счетом 0:3, а ФК "Мариуполь" - техническую победу со счетом 3:0 в матче 29-го тура ФК "Мариуполь" - ФК "Карпаты" (Львов) по неявки на матч без уважительной причины.

3. Исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины.

4. Засчитать ФК "Карпаты" (Львов) в матчах, которие осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения (-: +), а командам-соперницам - технические победы (+ :-).