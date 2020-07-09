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Официально: ФК Карпаты исключен из УПЛ

Премьер-лига
(5 голосов)

В остальных матчах засчитают техническое поражение

Официально: ФК Карпаты исключен из УПЛ
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки ФК "Карпаты" (Львов) на матч 24-го тура ФК "Карпаты" (Львов) - ФК "Мариуполь" и матч 29-го тура ФК "Мариуполь" - ФК "Карпаты" (Львов).

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По результатам рассмотрения, на основании ст. 9 Регламента УПЛ, были приняты следующие решения:

1. Засчитать ФК "Карпаты" (Львов) техническое поражение со счетом 0:3, а ФК "Мариуполь" - техническую победу со счетом 3:0 в матче 24-го тура ФК "Карпаты" (Львов) - ФК "Мариуполь" за неявку на матч без уважительной причины.

2. Засчитать ФК "Карпаты" (Львов) техническое поражение со счетом 0:3, а ФК "Мариуполь" - техническую победу со счетом 3:0 в матче 29-го тура ФК "Мариуполь" - ФК "Карпаты" (Львов) по неявки на матч без уважительной причины.

3. Исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины.

4. Засчитать ФК "Карпаты" (Львов) в матчах, которие осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения (-: +), а командам-соперницам - технические победы (+ :-).

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ Карпаты (Львов) УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (13)
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Rodef (Lviv)
09.07.2020 в 12:13
Виключили з УПЛ, це значить перевели в Першу лігу?
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+1
0
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Romerik (YNWA)
09.07.2020 в 12:00
Якшо керівництво, президенти, і навколо карпатські особи стільки років робили з клубу клоунаду, то так їм і треба. Єдине, що шкода то гравців, але вони собі знайдуть клуб. А от той львівський цирк накінець закінчився.
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+1
0
alktus (Хмельницкий)
09.07.2020 в 11:54
Как не грустно, но к этому всё шло давно. Металлист, Днепр, Карпаты кто следующий?
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2020 в 11:56
Олімпік
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0
-1
ffggpl (Харьков)
09.07.2020 в 12:02
Тут речь о исчезновении команд с традициями. Причем здесь Олимпик?
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 11:57
А ещё Кривбасс, Арсенал, Нафтовик, Сталь с Металлургом Д. , старый Металлург З. И практически ко всему причастен Беня.
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.07.2020 в 11:58
Так Бєня причетний до Зеленського. Ти на що натякаєш?
0
-1
старий фан (Рівне)
09.07.2020 в 11:51
все. відмучились.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 11:50
Как -то несправедливо. Мариуполю по 3:0, а всем по +:-))).
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+2
0
alktus (Хмельницкий)
09.07.2020 в 11:53
Это подразумевает тоже самое. Не позорся.
Ответить
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 11:54
Чесно? А я не догадался))).
Ответить
+1
0
Unbessiegbarr (Ирпень)
09.07.2020 в 11:49
кеек
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0
-2
Unbessiegbarr (Ирпень)
09.07.2020 в 11:48
1й пошел))
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+1
-2


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