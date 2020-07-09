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ВАР - только на одном матче. Комитет УАФ определился с арбитрами на 30 тур УПЛ
11 июля машине с телевизорами дали выходной
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2019/2020.
В частности судейский комитет назвал арбитров, которые будут обслуживать эти 5 матчей.
11 июля
17:00 "Колос" - "Заря". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". Арбитр - Козыряцкий М. С. (Запорожье)
19:30 "Днепр-1" - "Львов". Тернополь. Городской стадион. Арбитр - Копиевский В. В. (Кропивницкий)
12 июля
17:00 "Мариуполь" - "Олимпик". Мариуполь. Стадион им. В. С. Бойко. Арбитр - Новохатний В. В. (Киев)
19:30 "Александрия" - "Динамо". Александрия. КСК "Ника". Арбитр - Романов В. М. (Днепр), арбитр ВАР - Арановский Е. А. (Киев)
19:30 "Десна" - "Шахтер". Чернигов. Стадион им. Ю Гагарина. Арбитр - Абдула А. Б. (Харьков)
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