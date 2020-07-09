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Премьер-лига

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ВАР - только на одном матче. Комитет УАФ определился с арбитрами на 30 тур УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

11 июля машине с телевизорами дали выходной

ВАР - только на одном матче. Комитет УАФ определился с арбитрами на 30 тур УПЛ
Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2019/2020.

В частности судейский комитет назвал арбитров, которые будут обслуживать эти 5 матчей.

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11 июля

17:00 "Колос" - "Заря". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". Арбитр - Козыряцкий М. С. (Запорожье)

19:30 "Днепр-1" - "Львов". Тернополь. Городской стадион. Арбитр - Копиевский В. В. (Кропивницкий)

12 июля

17:00 "Мариуполь" - "Олимпик". Мариуполь. Стадион им. В. С. Бойко. Арбитр - Новохатний В. В. (Киев)

19:30 "Александрия" - "Динамо". Александрия. КСК "Ника". Арбитр - Романов В. М. (Днепр), арбитр ВАР - Арановский Е. А. (Киев)

19:30 "Десна" - "Шахтер". Чернигов. Стадион им. Ю Гагарина. Арбитр - Абдула А. Б. (Харьков)

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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 15:02
ДК відіграло в цьому році вс іматчі з ВАРом, я так розумію що в нас ВАР тільки для ДК,або чому на матчі "Десна" - "Шахтер" немає ВАРу?
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ШашлычОк (Черкассы)
09.07.2020 в 15:11
НеШахтьор (Донецьк) та там все проплачено заранее ... вообщем что бы не обосраться как в кубке . денежки уже обналичены а результата нет . а как мозолиха старалась то ......
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Liverpool 333 (Кировоград )
09.07.2020 в 12:57
Александрия Динамо арбитр ВАС это новая технология видео повторов в УПЛ редакция как всегда
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