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УАФ: Карпаты имеют право подать документы на аттестацию в Первой лиге

Премьер-лига
(2 голосов)

Пациент пока что жив

УАФ: Карпаты имеют право подать документы на аттестацию в Первой лиге
Новина українською

Сегодня КДК УАФ за две неявки исключил львовские "Карпаты" из состава УПЛ. О дальнейшей судьбе львовского клуба в эфире ТК "Футбол" рассказал секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

"Клуб не лишен профессионального статуса и имеет право подать документы на аттестацию для участия в чемпионате Первой лиги. А уже затем комитет с аттестации УАФ рассмотрит соответствуют ли "Карпаты" критериям или нет и примет решение", - заявил Грищенко.

Напомним, что "Карпатам" присуждены два технических поражения в матчах с "Мариуполем". Кроме того, всем соперникам, с которыми львовянам оставалось сыграть в этом сезоне, присуждены технические победы.

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В статье: Карпаты (Львов) Игорь Грищенко КДК УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
09.07.2020 в 17:32
5 млн долларов долга. Какой аттестат?
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+1
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Dardolis (Первомайск)
09.07.2020 в 17:20
Как с Вересом и Львовом за бабло мутят договорняки. Те в вышку со второй лиги, эти сразу в первую...Со второй они имеют право, и если бы не договорились заранее, тогда бы и деньги нашлись на выезды. Спортивный принцип это точно не про теперешней чемпионат Украины.
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+1
-2
aleks68
09.07.2020 в 17:04
мёртвому припарки
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-2
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armik (Киев)
09.07.2020 в 16:58
Кульчицкий, который возрождал эту команду, уже лет 10, как махнул на нее рукой, а уаф все смотрит сквозь пальцы на это безобразие.Лишить лицензии нах и туда им дорога!
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