УАФ: Карпаты имеют право подать документы на аттестацию в Первой лиге

Сегодня КДК УАФ за две неявки исключил львовские "Карпаты" из состава УПЛ. О дальнейшей судьбе львовского клуба в эфире ТК "Футбол" рассказал секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

"Клуб не лишен профессионального статуса и имеет право подать документы на аттестацию для участия в чемпионате Первой лиги. А уже затем комитет с аттестации УАФ рассмотрит соответствуют ли "Карпаты" критериям или нет и примет решение", - заявил Грищенко.

Напомним, что "Карпатам" присуждены два технических поражения в матчах с "Мариуполем". Кроме того, всем соперникам, с которыми львовянам оставалось сыграть в этом сезоне, присуждены технические победы.