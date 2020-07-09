Динамо сдало плановые тесты на COVID-19

По возвращению из Харькова, где "Динамо" вчера выиграло кубок Украины, футболисты, тренерский штаб и административный персонал, задействованный в подготовке первой команды, сдали плановые тесты на наличие COVID-19.

Эту процедуру, согласно требованиям медицинского протокола, "Динамо" проходит каждые 14 дней. Все предыдущие тесты команды засвидетельствовали отрицательный результат.

Результаты тестирования медицинский штаб получит в ближайшие дни.

Напомним, что уже в воскресенье, 12 июля, "бело-синие" отправятся в гости к "Александрии", чтобы провести календарный поединок 30-го тура УПЛ.