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Экс-хавбек Зари Силас перешел в минское Динамо
Бразилец трудоустроился в Беларуси
Бразильский хавбек "Зари" Силас перешел в минское "Динамо", передает пресс-служба белорусского клуба.
В своей новой команде футболист взял № 96.
Как сообщает Transfermarkt, к минчанам футболист присоединился на правах свободного агента.
Напомним, что за "Зарю" Силас играл в сезоне 2017/18, когда луганчане выступали в группе Лиги Европы.
Минувший сезон на правах аренды выступал за израильский "Ирони", где сыграл 20 матчей.
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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
09.07.2020 в 21:13
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Astor Astor (Одесса)
09.07.2020 в 21:07
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Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 21:00
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