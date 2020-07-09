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Экс-хавбек Зари Силас перешел в минское Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец трудоустроился в Беларуси

Экс-хавбек Зари Силас перешел в минское Динамо
Новина українською

Бразильский хавбек "Зари" Силас перешел в минское "Динамо", передает пресс-служба белорусского клуба.

В своей новой команде футболист взял № 96.

Как сообщает Transfermarkt, к минчанам футболист присоединился на правах свободного агента.

Напомним, что за "Зарю" Силас играл в сезоне 2017/18, когда луганчане выступали в группе Лиги Европы.

Минувший сезон на правах аренды выступал за израильский "Ирони", где сыграл 20 матчей.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Минск) Силас
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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
09.07.2020 в 21:13
Не думал, что так карьеру свою загубит, очень перспективный был...
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+1
0
Astor Astor (Одесса)
09.07.2020 в 21:07
Хороший футболист. Мог бы практически любую команду УПЛ усилить, за редким исключением.
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 21:00
Лошара....
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0
-1


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