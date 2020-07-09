Экс-хавбек Зари Силас перешел в минское Динамо

Бразильский хавбек "Зари" Силас перешел в минское "Динамо", передает пресс-служба белорусского клуба.

В своей новой команде футболист взял № 96.

Как сообщает Transfermarkt, к минчанам футболист присоединился на правах свободного агента.

Напомним, что за "Зарю" Силас играл в сезоне 2017/18, когда луганчане выступали в группе Лиги Европы.

Минувший сезон на правах аренды выступал за израильский "Ирони", где сыграл 20 матчей.