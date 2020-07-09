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Карпаты опубликовали 13 заявлений о стимуляции третьих клубов в украинском футболе
Львовский клуб хочет пояснений
Львовские "Карпаты" отреагировали на информацию о том, что Комитет по вопросам этики и честной игры УАФ открыл дело против совладельца клуба Олега Смалийчука за стимулирование третьих клубов в Первой лиге.
Львовский клуб опубликовали 13 случаев, когда звучали заявления о стимулировании других команд в украинском футболе.
"Карпаты" приводят цитаты президента "Динамо" Игоря Суркиса по поводу стимулирования соперников "Шахтера", гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, экс-гендиректора "Зари" Сергея Рафаилова, президента "Олимпика" Владислава Гельзина, экс-президента УАФ Григория Суркиса и экс-тренера "Олимпика" Романа Санжара.
Полный список цитат можно найти на сайте "Карпат".
Напомним, что Смалийчук обещал выплатить клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над "Рухом".
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