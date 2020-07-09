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Карпаты опубликовали 13 заявлений о стимуляции третьих клубов в украинском футболе

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовский клуб хочет пояснений

Карпаты опубликовали 13 заявлений о стимуляции третьих клубов в украинском футболе
Новина українською

Львовские "Карпаты" отреагировали на информацию о том, что Комитет по вопросам этики и честной игры УАФ открыл дело против совладельца клуба Олега Смалийчука за стимулирование третьих клубов в Первой лиге.

Львовский клуб опубликовали 13 случаев, когда звучали заявления о стимулировании других команд в украинском футболе.

"Карпаты" приводят цитаты президента "Динамо" Игоря Суркиса по поводу стимулирования соперников "Шахтера", гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, экс-гендиректора "Зари" Сергея Рафаилова, президента "Олимпика" Владислава Гельзина, экс-президента УАФ Григория Суркиса и экс-тренера "Олимпика" Романа Санжара.

Полный список цитат можно найти на сайте "Карпат".

Напомним, что Смалийчук обещал выплатить клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над "Рухом".

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
09.07.2020 в 22:15
Давайте, ворошите эту кучу дерьма дальше :). Эта музыка будет вечной, апельсины николы не сдаються!
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