Карпаты опубликовали 13 заявлений о стимуляции третьих клубов в украинском футболе

Львовские "Карпаты" отреагировали на информацию о том, что Комитет по вопросам этики и честной игры УАФ открыл дело против совладельца клуба Олега Смалийчука за стимулирование третьих клубов в Первой лиге.

Львовский клуб опубликовали 13 случаев, когда звучали заявления о стимулировании других команд в украинском футболе.

"Карпаты" приводят цитаты президента "Динамо" Игоря Суркиса по поводу стимулирования соперников "Шахтера", гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, экс-гендиректора "Зари" Сергея Рафаилова, президента "Олимпика" Владислава Гельзина, экс-президента УАФ Григория Суркиса и экс-тренера "Олимпика" Романа Санжара.

Полный список цитат можно найти на сайте "Карпат".

Напомним, что Смалийчук обещал выплатить клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над "Рухом".