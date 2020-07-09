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Смалийчук: Странно, что УАФ обратила внимание на проблему стимуляции только сейчас

Премьер-лига
(1 голосов)

Совладелец Карпат просит разъяснить правила игры

Смалийчук: Странно, что УАФ обратила внимание на проблему стимуляции только сейчас
Новина українською

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук ответил на информацию о том, что Комитет по вопросам этики и честной игры УАФ открыл в отношении него дело за стимулирование клубов в Первой лиге.

"Я никогда не боялся и не убегал от ответственности за свои поступки. Готов к дискуссии относительно моего наказания, но при условии того, что правосудие будет объективным ко всем фигурантам подобных процессов, имевших место в украинском футболе за последние годы.

Ни для кого не секрет, что финансовая стимуляция – обычное явление, об этом говорят президенты, тренеры и игроки этого не скрывают, а иногда и гордятся. Если такие действия запрещены, тогда мне странно, что комитет этики и честной игры обратил внимание на проблему стимуляции только сейчас.

Соответственно, предлагаю председателю комитета Франческо Баранке выступить с разъяснением правил игры, чтобы все – пресса, клубы, болельщики поняли – что разрешено делать, а что нет.

Можно предложить всем клубам заключить джентльменский договор – свести на нет практику стимуляции соперников, поскольку она вредит нашему футболу", – сказал Смалийчук.

Напомним, что Смалийчук обещал выплатить клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над "Рухом".

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Комитет по этике и честной игре Олег Смалийчук
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (4)
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Sandra777 (Львів)
09.07.2020 в 22:26
В які країні нижча ліга цікавіша ніш прем'єр ліга ?хто розоміє чому ?)
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+1
0
Sandra777 (Львів)
09.07.2020 в 22:20
В нас вже давно футболу нема вчора тому доказ, в нас спорт весь занепав де баскетбол, біатлон, хокей, волейбол, державі пофіг на спорт їм головне БЕНЯ був задоволений
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 21:51
ФФУ должна следить за неадекватами....
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0
0
avatar
armik (Киев)
09.07.2020 в 22:19
У них нет в штате санитаров. Видимо, надо предусмотреть несколько штатных единиц и соотв инвентарь - смирительные рубашки, веревки, шприцы.
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+1
0


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