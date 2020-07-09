Смалийчук: Странно, что УАФ обратила внимание на проблему стимуляции только сейчас

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук ответил на информацию о том, что Комитет по вопросам этики и честной игры УАФ открыл в отношении него дело за стимулирование клубов в Первой лиге.

"Я никогда не боялся и не убегал от ответственности за свои поступки. Готов к дискуссии относительно моего наказания, но при условии того, что правосудие будет объективным ко всем фигурантам подобных процессов, имевших место в украинском футболе за последние годы.

Ни для кого не секрет, что финансовая стимуляция – обычное явление, об этом говорят президенты, тренеры и игроки этого не скрывают, а иногда и гордятся. Если такие действия запрещены, тогда мне странно, что комитет этики и честной игры обратил внимание на проблему стимуляции только сейчас.

Соответственно, предлагаю председателю комитета Франческо Баранке выступить с разъяснением правил игры, чтобы все – пресса, клубы, болельщики поняли – что разрешено делать, а что нет.

Можно предложить всем клубам заключить джентльменский договор – свести на нет практику стимуляции соперников, поскольку она вредит нашему футболу", – сказал Смалийчук.

Напомним, что Смалийчук обещал выплатить клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над "Рухом".