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Официально: Экс-помощник Каштру принял молодежку Спортинга
Португалец вернулся на родину
Бывший ассистент главного тренера "Шахтера" Филипе Селиккая, который несколько дней назад покинул донецкий клуб, трудоустроился на родине.
Как сообщает официальный сайт лиссабонского "Спортинга", специалист принял молодежную команду "львов".
Контракт со специалистом подписан на 3 года.
Напомним, в "Шахтере" Селиккая отработал один год. Он пришел в команду с Луишем Каштру.
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