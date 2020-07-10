  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Евгения Левченко удивила игра Ворсклы в финале Кубка Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евгения Левченко удивила игра Ворсклы в финале Кубка Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

Но "Динамо" должно было ставить точку раньше

Евгения Левченко удивила игра Ворсклы в финале Кубка Украины
Новина українською

Бывший футболист-полузащитник, а сегодня телеэксперт Евгений Левченко высказал свое мнение на канале Футбол относительно финала Кубка Украины, в котором киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" (1:1, серия пенальти - 8:7).

Могу признаться сразу, что смотрел не весь матч. Смотрел только отрывки.

Для меня очень важно было увидеть, насколько "Ворскла" настроилась на финал, как подопечные Максимова пытались играть. Может не было футбола высокого качества, но настрой и самоотдача "Ворсклы" были заоблачные.

Читайте такжеДинамо – Ворскла 1:1 (8:7 пен.) Видео голов и обзор матча

По "Динамо" скажу, что они должны были решить задачу за 90 минут. Мне очень понравился запредельный настрой "Ворсклы". Они показали, на что способны

Если говорить по моментам, то их было больше в "Динамо", но интрига держалась до последней минуты. Очень хочется, чтобы таких качественных игр в Украине было больше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Евгений Левченко Кубок Украины Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...