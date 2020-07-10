Евгения Левченко удивила игра Ворсклы в финале Кубка Украины

Бывший футболист-полузащитник, а сегодня телеэксперт Евгений Левченко высказал свое мнение на канале Футбол относительно финала Кубка Украины, в котором киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" (1:1, серия пенальти - 8:7).

Для меня очень важно было увидеть, насколько "Ворскла" настроилась на финал, как подопечные Максимова пытались играть. Может не было футбола высокого качества, но настрой и самоотдача "Ворсклы" были заоблачные.

Могу признаться сразу, что смотрел не весь матч. Смотрел только отрывки.

По "Динамо" скажу, что они должны были решить задачу за 90 минут. Мне очень понравился запредельный настрой "Ворсклы". Они показали, на что способны

Если говорить по моментам, то их было больше в "Динамо", но интрига держалась до последней минуты. Очень хочется, чтобы таких качественных игр в Украине было больше.