Каштру убежден, что зимняя пауза в УПЛ для весенних матчей в еврокубках является преимуществом

Главного тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру спросили о выступлении команды в Лиге Европы в этом сезоне. А именно - о противостоянии с "Бенфикой".

Лиссабонцев принимали после зимних сборов, это была первая игра после перерыва. Каштру спросили, что он думает о матче, в котором "горняки" победили 2:1, и втором, где было много голов.

Игра заставила нас покончить с эмоциональной стороной противостояния в том контексте, что наш тренерский штаб из Португалии. Понимали, что впереди очень сложный тест. Мы бы не хотели играть против команды из нашей родины, но именно так приказал жребий, поэтому нам пришлось приложить все усилия, чтобы продолжить борьбу в турнире. Это была наша первая мысль после жеребьевки. Мы воспринимали соперника так же, как и каждый другой, - беспристрастно, открыто и холодно. Пришлось проанализировать и понять хорошие наступательные свойства "Бенфики" и попытаться определить менее сильные стороны соперника. Затем мы должны были проработать в игре такого масштаба в течение имеющихся тренировочных дней. Обычно мы тратим максимум 3 дня на подготовку к такому поединку. Усилили работу видеоанализа командными совещаниями для добротной подготовки. Матч Лиги Европы был для нас первым, что придавало преимущество, - я уже говорил, что это будет преимуществом для нас. Тогда как "Бенфике" пришлось всего три дня готовиться к встрече с "Шахтером" после игры чемпионата, мы смогли начать нашу кампанию по подготовке в предсезонный период.