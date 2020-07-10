Ветеран зелено-белых: О каком лицензирования Карпат можно говорить, если у них долги?

Игрок и капитан "Карпат" 1963-1970, 1971-1972 годов Игорь Кульчицкий, обладатель Кубка СССР 1969 года, прокомментировал телеканалу Футбол исключение команды из УПЛ.

Сейчас у "Карпат" есть шанс заявиться на Первую лигу.

Понимаете, они должны идти в Первую лигу. Но там, я думаю, также необходимо пройти лицензирование. А в таком случае надо смотреть на финансовую состоятельность. А если у них есть значительные долги, то о чем можно говорить?

Ясно, что они вынуждены падать вниз - там уже не такие большие требования по финансам.