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У экс-игрока Днепра-1 и Оболонь-Бровар обнаружен рак костей

Премьер-лига
(2 голосов)

Болезнь, которая поражает молодежь

У экс-игрока Днепра-1 и Оболонь-Бровар обнаружен рак костей
Новина українською

Канадский футболист украинского происхождения 21-летний Арамис Кузин, экс-игрок "Оболонь-Бровар" в 2018-2019 годах, "Днепр-1" (в 2019 году), сообщил, что заболел редкой формой рака костей.

В прошлый понедельник ему должны были сделать абляцию доброкачественной опухоли бедренной кости.

После того, как я проснулся от наркоза, мне сказали, что операция не состоялась, поскольку биопсия, которую сделал хирург, обнаружила, что предположения врачей по поводу моей ноги были ошибочны.

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Несколько дней назад я дождался результатов биопсии. У меня диагностировали саркому Юинга, редкую форму рака костей, которая поражает в основном молодежь.

Пока я еще не знаю всех деталях. Но уверен, что с помощью близких надеру задницу этой болезни. С нетерпением жду химиотерапии. Хочу все это пройти и вернуться на футбольное поле. Большой любви всем и каждому!

Добавим, что с начала 2020 Арамис стал игроком датского "Ольборга".

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Арамис Кузин Оболонь-Бровар
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