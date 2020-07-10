У экс-игрока Днепра-1 и Оболонь-Бровар обнаружен рак костей

Канадский футболист украинского происхождения 21-летний Арамис Кузин, экс-игрок "Оболонь-Бровар" в 2018-2019 годах, "Днепр-1" (в 2019 году), сообщил, что заболел редкой формой рака костей.

В прошлый понедельник ему должны были сделать абляцию доброкачественной опухоли бедренной кости.

После того, как я проснулся от наркоза, мне сказали, что операция не состоялась, поскольку биопсия, которую сделал хирург, обнаружила, что предположения врачей по поводу моей ноги были ошибочны.

Несколько дней назад я дождался результатов биопсии. У меня диагностировали саркому Юинга, редкую форму рака костей, которая поражает в основном молодежь.

Пока я еще не знаю всех деталях. Но уверен, что с помощью близких надеру задницу этой болезни. С нетерпением жду химиотерапии. Хочу все это пройти и вернуться на футбольное поле. Большой любви всем и каждому!