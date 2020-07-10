  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Константин Андриюк: ФФУ просила у Шахтера 300 000 гривен на свою деятельность
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Константин Андриюк: ФФУ просила у Шахтера 300 000 гривен на свою деятельность

Премьер-лига
(2 голосов)

Для сборной Украины

Константин Андриюк: ФФУ просила у Шахтера 300 000 гривен на свою деятельность
Новина українською

Журналист Константин Андриюк в программе Бомбардир обнародовал письмо 2016 года с подписью генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого к гендиректору "Шахтера" Сергею Палкину.

В этом письме Федерация футбола Украины (сегодня - УАФ) обращается с просьбой выделения "безвозвратной финансовой помощи" на сумму 300 000 гривен на "осуществление уставной деятельности".

Читайте такжеПавелко: Будет Палкину наказание

Целью выделения средств Записоцкий называет "обеспечение надлежащего финансирования учебно-тренировочных мероприятий и соревнований сборных по футболу".

Константин Андриюк: ФФУ просила у Шахтера 300 000 гривен на свою деятельность - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Юрий Записоцкий УАФ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
10.07.2020 в 12:59
Вот сколько чемпионство стоит..!!! Я же говорил, что шахтьор - ЛИПОВЫЙ чемпион...
Ответить
+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
10.07.2020 в 12:55
а ну шо кротики скажут ) чья ФФУ и судьи?? всё вот на бумажке прям по чем покупали ))
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...