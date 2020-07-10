Константин Андриюк: ФФУ просила у Шахтера 300 000 гривен на свою деятельность

Журналист Константин Андриюк в программе Бомбардир обнародовал письмо 2016 года с подписью генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого к гендиректору "Шахтера" Сергею Палкину.

В этом письме Федерация футбола Украины (сегодня - УАФ) обращается с просьбой выделения "безвозвратной финансовой помощи" на сумму 300 000 гривен на "осуществление уставной деятельности".

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Целью выделения средств Записоцкий называет "обеспечение надлежащего финансирования учебно-тренировочных мероприятий и соревнований сборных по футболу".