Хавбек Ворсклы заявил о желании вернуться в Португалию

Бразильский полузащитник полтавской "Ворсклы" Луизао заявил о желании вернуться в Португалию, где он выступал за вторую команду "Порту".

22-летний игрок, который пришел в команду как опорный полузащитник, заметил в разговоре с португальским изданием A Bola, что делает все возможное, чтобы помогать "Ворскле".

Я выполняю то, что требует тренер. Играл на разных позициях - в центре, на флангах, даже как форвард. В Украине футбол таков: постоянно атака-защита, атака-защита. Много бега и выносливости. Не всегда есть акцент на контроль мяча и владение им. Мне это подходит. Я нашел себя здесь. Я постоянно подключаюсь к атакам, но должен и участвовать в защитных действиях.

"Бело-зеленая" команда, по словам Луизао, работает ежедневно, чтобы добиться хорошего результата.

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И мы его достигли. У меня все еще есть мечта играть за основную команду "Порту" - моя цель. Я уже участвовал в официальном матче, это было невероятное ощущение [матч Кубка Португалии в сезоне 2017/2018]. Я работал над тем, чтобы это произошло. Принял вызов играть в Украине, чтобы набраться опыта. Теперь я не скрываю желания вернуться и играть за "Порту".

Добавим, что "Ворскла" арендует контракт Луизао у "Порту" с 6 августа 2019 года. По данным Transfermarkt, срок аренды игрока в полтавском клубе завершится с окончанием чемпионата в УПЛ - 31 июля.