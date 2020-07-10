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Смалийчук прокомментировал возможность создания нового клуба Карпаты

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Но почему надо будет болеть именно за его клуб

Смалийчук прокомментировал возможность создания нового клуба Карпаты
Новина українською

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук ответил на вопрос о возможном создании им нового клуба на базе "зелено-белых" - каким будет название в таком случае, сообщает Трибуна.

"Карпаты" всегда будут называться "Карпатами". А относительно юридического статуса, то почему-то никого не интересовало, когда с приходом сначала Дыминского, а затем Коломойского, он менялся.

Время уже выйти из совка, когда нам давали "хлеба и зрелищ", а мы взамен бежали радостные на стадион и хлопали сначала правящей коммунистической партии, а затем олигархам.

В случае создания кем-то другим своих "Карпат", по мнению Смалийчук, люди должны болеть именно за его «Карпаты», потому что это будет клуб настоящих болельщиков.

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Это будет клуб львовян, а не политиков, олигархов или местных князьков. В таком клубе тренера не уволят из-за плохого настроения владельца, команду не выставят на трансфер в полном составе. Клуб по европейскому образцу, который живет, независимо от президента или владельца, и не умирает, когда у человека пропадает желание или возможность его финансировать дальше.

Готов к критике и непринятии, но я буду делать то, за что взялся. Считаю, что спасаю "Карпаты", а методы мои правильные, хотя и тяжелые. Понимаю, что на полное воплощение в жизнь моего проекта нужно время, но лучше сейчас сделать два шага назад, а затем двигаться только вперед. И не сидеть в болоте, в котором "Карпаты" находятся последние 10 лет. Именно тогда, а не сейчас, они начали медленно и уверенно умирать.

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В статье: Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
Трибуна
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