Смалийчук прокомментировал возможность создания нового клуба Карпаты

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук ответил на вопрос о возможном создании им нового клуба на базе "зелено-белых" - каким будет название в таком случае, сообщает Трибуна.

"Карпаты" всегда будут называться "Карпатами". А относительно юридического статуса, то почему-то никого не интересовало, когда с приходом сначала Дыминского, а затем Коломойского, он менялся. Время уже выйти из совка, когда нам давали "хлеба и зрелищ", а мы взамен бежали радостные на стадион и хлопали сначала правящей коммунистической партии, а затем олигархам.

В случае создания кем-то другим своих "Карпат", по мнению Смалийчук, люди должны болеть именно за его «Карпаты», потому что это будет клуб настоящих болельщиков.