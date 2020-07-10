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Карпаты ушли в отпуск
По итогам встречи Санжара с руководством
Главная команда львовских "Карпат" ушла в досрочный отпуск. Это произошло после снятия "зелено-белых" из розыгрыша УПЛ.
Наставник "львов", Роман Санжар, встретился с руководством - по итогам разговора принято решение досрочного отправить команду в отпуск, сообщает meta-raitings.com.ua.
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Сейчас руководство клуба должно решить вопрос с лицензированием и рассчитаться с 5-миллионным долгом клуба.
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Источник:meta-ratings
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aleks68
10.07.2020 в 16:00
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