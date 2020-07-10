  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты ушли в отпуск
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты ушли в отпуск

Премьер-лига
(1 голосов)

По итогам встречи Санжара с руководством

Карпаты ушли в отпуск
Новина українською

Главная команда львовских "Карпат" ушла в досрочный отпуск. Это произошло после снятия "зелено-белых" из розыгрыша УПЛ.

Наставник "львов", Роман Санжар, встретился с руководством - по итогам разговора принято решение досрочного отправить команду в отпуск, сообщает meta-raitings.com.ua.

Читайте такжеОфициально: ФК Карпаты исключен из УПЛ

Сейчас руководство клуба должно решить вопрос с лицензированием и рассчитаться с 5-миллионным долгом клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Роман Санжар УПЛ Карпаты (Львов) отпуск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
10.07.2020 в 16:00
они даже отпуск заслужили.очень устали от игр и тренировок с марта месяца?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...