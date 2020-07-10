СМИ: Карпаты не будут подавать апелляцию на решение КДК

Львовские "Карпаты" не планируют оспаривать отстранение из украинской Премьер-лиги.

Как сообщает ТК "Футбол", львовяне не будут подавать апелляцию на решение КДК УАФ, считая его законным и логичным.

Также отмечается, что "Карпаты" в будущем продолжат рабочий тренировочный процесс, так как планируют следующий сезон начать в Первой лиге.

Напомним, что "Карпаты" были исключены из УПЛ за две подряд неявки на матчи чемпионата. Сможет ли клуб получить лиецензию Первой лиги, учитывая пятимиллионый долг клуба, пока что остается неясным.