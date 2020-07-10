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Левченко: Динамо сейчас не является топовой командой

Премьер-лига
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Клуб должен пересмотреть свои ценности

Левченко: Динамо сейчас не является топовой командой
Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко в эфире ТК Футбол поделился своим видением ситуации в "Динамо" после победы над "Ворсклой" в финале Кубка Украины.

"Динамо" на данный момент не является топовой командой. Это топовый клуб с огромной историей, который заслуживает уважения, с огромной историей. Если брать по кубках, они находятся на одной линии с "Шахтером", если брать время независимой Украины.

"Динамо" уступает "Шахтеру" в уровне футбола и качестве игроков, и мне очень жаль, потому что со стороны нейтрального человека - чем больше конкуренция в чемпионате Украины, тем лучше будет сборная.

Если посмотреть глобально, "Динамо" имеет подбор футболистов, которые могут выйти на международный уровень. Но по каким-то причинам "Динамо" не показывает тот футбол, который мы ждем. Думаю, что из этой команды можно выжать больше.

Показательным был матч с "Шахтером", когда было видно насколько легко действуют игроки "Шахтера", и насколько скомкано действовало "Динамо". Я не упрекаю "Динамо", для меня важно, чтобы клуб пересмотрел свои ценности. Нельзя с такими футболистами играть в некачественный футбол", - сказал Левченко.

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В статье: Динамо (Киев) Евгения Левченко
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Источник:
ТК Футбол

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