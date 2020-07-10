Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
30 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание матчей ближайшего тура
Уже на ближайших выходных состоится 30-й тур УПЛ.
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
Суббота, 11 июля
"Колос" – "Заря". 17:00 – Футбол 2
"Днепр-1" – "Львов". 19:30 – УНИАН
Воскресенье, 12 июля
"Мариуполь" – "Олимпик". 17:00 – Футбол 1
"Александрия" – "Динамо". 19:30 – Футбол 1
"Десна" – "Шахтер" 19:30 – УНИАН
Также отметим, что матчи "Днепр-1" – "Львов" и "Десна" – "Шахтер" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
10.07.2020 в 18:43
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