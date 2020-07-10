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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

30 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
(2 голосов)

Расписание матчей ближайшего тура

30 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже на ближайших выходных состоится 30-й тур УПЛ.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

Суббота, 11 июля

"Колос" – "Заря". 17:00 – Футбол 2

"Днепр-1" – "Львов". 19:30 – УНИАН

Воскресенье, 12 июля

"Мариуполь" – "Олимпик". 17:00 – Футбол 1

"Александрия" – "Динамо". 19:30 – Футбол 1

"Десна" – "Шахтер" 19:30 – УНИАН

Также отметим, что матчи "Днепр-1" – "Львов" и "Десна" – "Шахтер" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
10.07.2020 в 18:43
Заинтересованность группы 1+1 футболом не имеет границ. Матч первой и второй команд УПЛ на УНИАН. Конечно, на 2+2 только Д2》Д4 ...
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