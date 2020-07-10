Смалийчук: Сыграли со Львовом, чтобы не было разговоров о симуляции Карпат

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук рассказал почему львовский клуб принял участие в матче 28-го тура УПЛ со "Львовом" (1:1).

– Какая главная цель невыезда команды на матчи в Мариуполь и снятие с чемпионата?

– Нехватка средств на счету клуба для прохождения аттестации из-за нежелания другой стороны выполнять свои финансовые обязательства в течение многих лет.

– Почему команда снялась с УПЛ именно сейчас, а не раньше?

– Я ждал до последнего на встречу со вторым совладельцем.

– Для чего было играть со "Львовом", если уже на следующий день сказали футболистам о снятии?

– Для того, чтобы не было разговоров, что "Карпаты" якобы симулируют из-за ситуации с коронавирусом и хотят таким образом сохранить место в УПЛ.