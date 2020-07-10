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Смалийчук: Сыграли со Львовом, чтобы не было разговоров о симуляции Карпат
После карантина Карпаты сыграли лишь один матч
Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук рассказал почему львовский клуб принял участие в матче 28-го тура УПЛ со "Львовом" (1:1).
– Какая главная цель невыезда команды на матчи в Мариуполь и снятие с чемпионата?
– Нехватка средств на счету клуба для прохождения аттестации из-за нежелания другой стороны выполнять свои финансовые обязательства в течение многих лет.
– Почему команда снялась с УПЛ именно сейчас, а не раньше?
– Я ждал до последнего на встречу со вторым совладельцем.
– Для чего было играть со "Львовом", если уже на следующий день сказали футболистам о снятии?
– Для того, чтобы не было разговоров, что "Карпаты" якобы симулируют из-за ситуации с коронавирусом и хотят таким образом сохранить место в УПЛ.