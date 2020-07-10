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Смалийчук: Сыграли со Львовом, чтобы не было разговоров о симуляции Карпат

Премьер-лига
(1 голосов)

После карантина Карпаты сыграли лишь один матч

Смалийчук: Сыграли со Львовом, чтобы не было разговоров о симуляции Карпат
Новина українською

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук рассказал почему львовский клуб принял участие в матче 28-го тура УПЛ со "Львовом" (1:1).

– Какая главная цель невыезда команды на матчи в Мариуполь и снятие с чемпионата?

– Нехватка средств на счету клуба для прохождения аттестации из-за нежелания другой стороны выполнять свои финансовые обязательства в течение многих лет.

– Почему команда снялась с УПЛ именно сейчас, а не раньше?

– Я ждал до последнего на встречу со вторым совладельцем.

– Для чего было играть со "Львовом", если уже на следующий день сказали футболистам о снятии?

– Для того, чтобы не было разговоров, что "Карпаты" якобы симулируют из-за ситуации с коронавирусом и хотят таким образом сохранить место в УПЛ.

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В статье: ФК Львов Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Drovko (Lviv)
10.07.2020 в 19:56
Що він плете?
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Конфуцій (Львів)
10.07.2020 в 20:06
Він говорить, що ФеКаЛи з другої ліги потрапили в УПЛ всупереч регламенту, що тобі знову не зрозуміло, Бровко?
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simargl (Чернигов)
10.07.2020 в 18:35
Что б не досталось три очка Львову. Это ж очевидно. Боролись)))... и владелец Джентльмен !!!))))))
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