Карпаты распрощались с очередным игроком

22-летний полузащитник Артем Козак покинул "Карпаты".

Футболист пополнил состав "Карпат" в конце июля прошлого года и за год провел за "зелено-белых" 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Напомним, что КДК исключил "Карпаты" из УПЛ за две неявки на матчи чемпионата.