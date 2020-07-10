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Карпаты распрощались с очередным игроком

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем Козак покинул команду

Карпаты распрощались с очередным игроком
Новина українською

22-летний полузащитник Артем Козак покинул "Карпаты".

Футболист пополнил состав "Карпат" в конце июля прошлого года и за год провел за "зелено-белых" 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Напомним, что КДК исключил "Карпаты" из УПЛ за две неявки на матчи чемпионата.

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В статье: Карпаты (Львов) Артем Козак
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Источник:
ФК Карпаты

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