Голкипер Ворсклы заинтересовал лидера чемпионата Польши

Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Резник заинтересовал лидера чемпионата Польши "Легию".

По информации "Футбол 24", "Легия" рассматривает Резника главным кандидатом на пост №1 после ухода Радослава Маецки, который летом покинет клуб, так как играет за команду в аренде. Соответственно, "Легия" столкнулась с проблемой на позицию голкипера, поэтому стремится усилиться накануне квалификации Лиги чемпионов.

Заметим, что за 3 тура до финиша чемпионата Польши "Легия" уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая "Пяст" на 8 очков и может оформить чемпионство уже в субботу 11 июля.

Также отметим, что Тransfermarkt оценивает чемпиона мира U-20 в 100 000 евро. Контракт Резника с "Ворсклой" рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне 21-летний голкипер провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, а еще 6 раз оставил свои ворота "сухими".