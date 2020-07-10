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Голкипер Ворсклы заинтересовал лидера чемпионата Польши
Легия ищет усиление не вратарскую позицию
Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Резник заинтересовал лидера чемпионата Польши "Легию".
По информации "Футбол 24", "Легия" рассматривает Резника главным кандидатом на пост №1 после ухода Радослава Маецки, который летом покинет клуб, так как играет за команду в аренде. Соответственно, "Легия" столкнулась с проблемой на позицию голкипера, поэтому стремится усилиться накануне квалификации Лиги чемпионов.
Заметим, что за 3 тура до финиша чемпионата Польши "Легия" уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая "Пяст" на 8 очков и может оформить чемпионство уже в субботу 11 июля.
Также отметим, что Тransfermarkt оценивает чемпиона мира U-20 в 100 000 евро. Контракт Резника с "Ворсклой" рассчитан до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне 21-летний голкипер провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, а еще 6 раз оставил свои ворота "сухими".