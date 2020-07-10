Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Основа Шахтера уйдет в отпуск после матча с Десной - СМИ
Горняки начинают думать о Вольфсбурге
Как известно, донецкий "Шахтер" к матчу 30-го тура УПЛ против "Десны" готовится без трех игроков основного состава – Марлоса, Николая Матвиенко и Жуниора Мораеса, которых главный тренер уже отпустил в отпуск.
При этом, как сообщает Meta-ratings, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру освободит от тренировочного процесса после игры с "Десной" еще нескольких игроков.
Речь идет о тех футболистах, которые провели больше всего матчей в сезоне. Они получат краткосрочный отпуск перед подготовкой к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".
Дату выхода из отпуска игрокам основы Каштру сообщит после решения УЕФА по ответному матчу с "Вольфсбургом".
Напомним, что в УПЛ "Шахтеру" осталось провести 3 поединка - с "Десной" (12 июля), "Колосом" (15 июля) и с "Александрией" (19 июля).