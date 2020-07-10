Основа Шахтера уйдет в отпуск после матча с Десной - СМИ

Как известно, донецкий "Шахтер" к матчу 30-го тура УПЛ против "Десны" готовится без трех игроков основного состава – Марлоса, Николая Матвиенко и Жуниора Мораеса, которых главный тренер уже отпустил в отпуск.

При этом, как сообщает Meta-ratings, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру освободит от тренировочного процесса после игры с "Десной" еще нескольких игроков.

Речь идет о тех футболистах, которые провели больше всего матчей в сезоне. Они получат краткосрочный отпуск перед подготовкой к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".

Дату выхода из отпуска игрокам основы Каштру сообщит после решения УЕФА по ответному матчу с "Вольфсбургом".

Напомним, что в УПЛ "Шахтеру" осталось провести 3 поединка - с "Десной" (12 июля), "Колосом" (15 июля) и с "Александрией" (19 июля).