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Основа Шахтера уйдет в отпуск после матча с Десной - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки начинают думать о Вольфсбурге

Основа Шахтера уйдет в отпуск после матча с Десной - СМИ
Новина українською

Как известно, донецкий "Шахтер" к матчу 30-го тура УПЛ против "Десны" готовится без трех игроков основного состава – Марлоса, Николая Матвиенко и Жуниора Мораеса, которых главный тренер уже отпустил в отпуск.

При этом, как сообщает Meta-ratings, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру освободит от тренировочного процесса после игры с "Десной" еще нескольких игроков.

Речь идет о тех футболистах, которые провели больше всего матчей в сезоне. Они получат краткосрочный отпуск перед подготовкой к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".

Дату выхода из отпуска игрокам основы Каштру сообщит после решения УЕФА по ответному матчу с "Вольфсбургом".

Напомним, что в УПЛ "Шахтеру" осталось провести 3 поединка - с "Десной" (12 июля), "Колосом" (15 июля) и с "Александрией" (19 июля).

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (7)
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simargl (Чернигов)
10.07.2020 в 21:35
Лучше бы ушли уже сегодня еще и Тайсона, пусть отдохнёт старик ))). Шутка. Играть надо Десне и доказывать на поле состоятельность претензии на еврокубки... Удачи, северяне !!!!
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+2
-2
alex 66 (Кременчуг)
10.07.2020 в 21:31
Какой отпуск!!! Пахать и дрючить W. Отпуск перед ЛЕ это 100% пролет мимо кассы. Отпуск был на карантине.
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0
-2
Карбид (Ник)
10.07.2020 в 21:47
Немцы вообще 25-го из отпуска выйдут.
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0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
10.07.2020 в 21:28
Трохи не повезло Десні. Хотя якби грохнули ШД, то друге-третє місце вже б маячило на горизонті. А так ше питання, хто там на якому буде..
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+1
0
alex 66 (Кременчуг)
10.07.2020 в 21:32
Та ШД сольется
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0
-1
yurets87 (запоріжжя)
10.07.2020 в 21:57
правильн онаписав зверху чувак - Десні на полі і з добротною командою треба показувати серйозність своїх намірів.Олекса і колоски відпадають вже і так,за ЛЄ не грають.
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0
0
yurets87 (запоріжжя)
10.07.2020 в 21:58
.
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0
0


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