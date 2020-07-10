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Николай Павлов: Если бы в мое время судили женщины, я бы на каждую игру выходил с цветами

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист никогда бы не ругался с рефери прекрасного пола

Николай Павлов: Если бы в мое время судили женщины, я бы на каждую игру выходил с цветами
Новина українською

Известный украинский специалист Николай Павлов высказал свое мнение о судействе Екатерины Монзуль и женщинах-рефери в целом.

"Если бы в мою бытность тренером нас судили женщины, я бы на каждую игру выходил с цветами. На каждую, а не один раз, как Мирча Луческу. И я бы никогда не ругался с рефери прекрасного пола, что бы она ни натворила на поле, как бы ни ошибалась. А все потому, что женщины не способны на подлость и предвзятость.

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Как вы себе представляете, чтобы кто-то пришел к даме перед игрой — и попросил судить в пользу его команды? Ну, что ты тогда за мужчина в конце концов", - сказал Павлов.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль отработала на 8 матчах УПЛ, а также на обоих полуфиналах и финале Кубка Укрианы.

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В статье: Мирча Луческу Николай Павлов Екатерина Монзуль
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Источник:
Футбольный клуб

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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
10.07.2020 в 22:13
"женщины не способны на подлость и предвзятость " дивна логіка , я би сказав, що все навпаки і Катерина своїми діями це підтверджує.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.07.2020 в 22:02
Ти би їх матом крив, як майже після кожного матчу елітних дєвочєк Монзуль.
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