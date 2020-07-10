Николай Павлов: Если бы в мое время судили женщины, я бы на каждую игру выходил с цветами

Известный украинский специалист Николай Павлов высказал свое мнение о судействе Екатерины Монзуль и женщинах-рефери в целом.

"Если бы в мою бытность тренером нас судили женщины, я бы на каждую игру выходил с цветами. На каждую, а не один раз, как Мирча Луческу. И я бы никогда не ругался с рефери прекрасного пола, что бы она ни натворила на поле, как бы ни ошибалась. А все потому, что женщины не способны на подлость и предвзятость.

Как вы себе представляете, чтобы кто-то пришел к даме перед игрой — и попросил судить в пользу его команды? Ну, что ты тогда за мужчина в конце концов", - сказал Павлов.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль отработала на 8 матчах УПЛ, а также на обоих полуфиналах и финале Кубка Укрианы.