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Жена Дентиньо: В Украине много предубеждений против чернокожих и геев

Премьер-лига
(1 голосов)

У двух дочек пары в школе были проблемы из-за цвета кожи

Жена Дентиньо: В Украине много предубеждений против чернокожих и геев
Новина українською

Жена полузащитника "Шахтера" Дентиньо Дани Соуза пожаловалась на проявления расизма в Украине.

"Украинцы довольно холодные, не отвечают на приветствие с добрым утром.

Здесь много предубеждений против чернокожих и геев. Две старшие девочки в школе постоянно показывали дочерям язык, я знаю, что это из-за цвета кожи. Однажды я встретила их в школе и сказала: "Если вы еще раз покажете язык, вы увидите его в ответ".

Мне очень больно осознавать, что в наши дни существует расизм. Они показывают жесты и издают звуки обезьян. Люди должны изменить свое отношение.

Возвращении в Бразилию? У Дентиньо еще год по контракту. Мы думаем об этом, но но только если будет вариант с другим клубом", — сказала Соуза в интервью Yahoo Sports.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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фан-горняк (Кривой Рог)
10.07.2020 в 23:42
Она права. Мы именно такие. Всяким макакам здесь места нет. Скажи ещё спасибо обезьянка, что жива вообще еще
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karpatoman (Львів)
10.07.2020 в 23:40
Дружина Дентіньо: В Україні багато упереджень проти чорношкірих і геїв. Ага, особливо чорношкірих геїв)Напевно, за свого чоловіка переживає)
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