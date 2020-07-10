Жена Дентиньо: В Украине много предубеждений против чернокожих и геев

Жена полузащитника "Шахтера" Дентиньо Дани Соуза пожаловалась на проявления расизма в Украине.

"Украинцы довольно холодные, не отвечают на приветствие с добрым утром.

Здесь много предубеждений против чернокожих и геев. Две старшие девочки в школе постоянно показывали дочерям язык, я знаю, что это из-за цвета кожи. Однажды я встретила их в школе и сказала: "Если вы еще раз покажете язык, вы увидите его в ответ".

Мне очень больно осознавать, что в наши дни существует расизм. Они показывают жесты и издают звуки обезьян. Люди должны изменить свое отношение.

Возвращении в Бразилию? У Дентиньо еще год по контракту. Мы думаем об этом, но но только если будет вариант с другим клубом", — сказала Соуза в интервью Yahoo Sports.