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Тимощук: Шахтер на голову выше конкурентов в чемпионате

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-горняк высказался об игре команды

Тимощук: Шахтер на голову выше конкурентов в чемпионате
Новина українською

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о чемпионстве "Шахтера" в сезоне УПЛ 2019/20.

– Поздравляю "Шахтер" с очередным чемпионским титулом. Нужно понять и осознать, что "Шахтер" сейчас на голову сильнее всех своих конкурентов в чемпионате Украины. Для меня это не стало неожиданностью или удивлением.

Я следил за играми "Шахтера" в чемпионате, когда они играли против "Динамо", смотрел матчи в еврокубках. Было интересно, как команда покажет себя на таком уровне. Горняки показывают добротный уровень футбола. В чемпионате "Шахтер" играл сбалансировано и добивался максимального результата.

– "Шахтер" пройдет "Вольфсбург" в ответном матче Лиги Европы?

– Для меня украинская команда – фаворит этого противостояния, с учетом первого матча в Германии. "Вольфсбург" сейчас не в лучшей своей форме и горняки выглядят предпочтительнее, – сказал Тимощук Meta Ratings.

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В статье: Анатолий Тимощук Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
11.07.2020 в 09:02
Російського запроданця не питали.
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