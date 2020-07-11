Стала известна предварительная дата старта нового сезона УПЛ

Новый сезон чемпионата Украины по предварительному календарю должен стартовать 22 августа. Об этом сообщает Meta-ratings в эксклюзивном материале.

При этом Суперкубок разыграют уже после начала кампании – 25 августа. Осеняя часть чемпионата может завершиться 12-13 декабря, а рестарт в новом году запланирован на 13 февраля. Последний тур должен быть сыгран до 15 мая.

На данный момент это предварительный план-календарь чемпионата Украины нового сезона, который был передан клубам УПЛ на ознакомление и утверждение.

Напомним, в сезоне 2020/21 в УПЛ будет участвовать 14 команд, которые сыграют между собой в два круга.