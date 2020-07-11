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Стала известна предварительная дата старта нового сезона УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже 22 августа может начаться новая кампания

Стала известна предварительная дата старта нового сезона УПЛ
Новина українською

Новый сезон чемпионата Украины по предварительному календарю должен стартовать 22 августа. Об этом сообщает Meta-ratings в эксклюзивном материале.

При этом Суперкубок разыграют уже после начала кампании – 25 августа. Осеняя часть чемпионата может завершиться 12-13 декабря, а рестарт в новом году запланирован на 13 февраля. Последний тур должен быть сыгран до 15 мая.

На данный момент это предварительный план-календарь чемпионата Украины нового сезона, который был передан клубам УПЛ на ознакомление и утверждение.

Напомним, в сезоне 2020/21 в УПЛ будет участвовать 14 команд, которые сыграют между собой в два круга.

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Источник:
meta-ratings
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.07.2020 в 11:30
Це павелківський ідіотизм грати 13 грудня та в середині лютого.
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0
-1
Maradona_86
11.07.2020 в 11:47
лучше играть до июня, чтобы игроки не подготовились к Евро?
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+1
0
zago43
11.07.2020 в 11:02
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-2


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