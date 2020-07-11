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Шаран – перед игрой с Динамо: Хотим показать хорошую игру и победить

Премьер-лига
(1 голосов)

"Александрийцы" ставят перед собой максимальные цели

Шаран – перед игрой с Динамо: Хотим показать хорошую игру и победить
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился ожиданиями перед игрой с "Динамо" в 30-м туре УПЛ.

"Для нас важен каждый поединок. Несмотря на турнирное положение, где мы ниже не опустимся и выше не поднимемся. Впереди плей-офф за место в Лиге Европы.

Готовимся в привычном режиме. Досадно, что Пашаев и Гречишкин не смогут принять участия в поединке. Все остальные здоровы и в хорошем настроении.

Такие матчи всегда принципиальные. Хочется достойно выглядеть и показать хорошую игру. Тем более, хочется победить – над Динамо у нас только одна победа.

Премиальные у нас никто не отменял, и ребята это прекрасно понимают. Несмотря на то, что мы не сможем побороться за прямой выход в еврокубки, президент все равно мотивирует и стимулирует парней", – рассказал Шаран в интервью телеканалу Футбол.

Матч "Александрия" – "Динамо" состоится воскресенье, 12 июля. Игра стартует в 19:30.

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В статье: Владимир Шаран Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
11.07.2020 в 15:00
Не так давно вся Украина была свидетелем,как ВЫ достойно выглядели в предыдущем матче с Динамо.Я не думаю,что с того времени Ваше динамовское сердце стало биться в другом ритме.
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