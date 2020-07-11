Две реальности. Колос - Заря 0:2

Руслан Костышин долго сидел на скамейке запасных после свистка на перерыв. Похоже, наставник ковалёвцев понимал, что его команда уступает "Заре" практически по всем компонентам. И чтобы бороться на равных, нужны попросту другие футболисты. Нынешние, может, и хороши для УПЛ в целом, но не для верхней шестёрки в частности.

"Заря" контролировала ситуацию практически весь первый тайм. "Колос" же провёл несколько перспективных контратак, которые нужно было доводить до гола. Особо врезался в голову шанс Кожушко, выскочившего один на один с голкипером, однако защитники успели удар Олега заблокировать.

Гости атаковали флангами и благодаря проникающим передачам. Первый гол пришёл как раз после изумительного паса от Юрченко на Кочергина, который в ближнем бою переиграл Волынца. Ко второму результативному удару привела контратака - главного оружия "Колоса" сегодня. Словно показывая сопернику, как нужно пользоваться быстрым переходом из обороны в атаку.

Из остальных моментов - нужно отметить прорыв под острым углом Леднева, пробившего в штангу, а также смачный удар Тымчика метров с тринадцати под перекладину, на который успел отреагировать Волынец. К слову, уже с середины первого тайма Тымчик вновь играл центрального защитника: Абу Ханна не смог продолжить матч (то ли травма, то ли плохое самочувствие), поэтому пришлось перестраиваться.

На второй тайм луганчане явно вышли не настроенными. Напомним, что в среду игра с "Динамо" - лобовая битва за Лигу чемпионов. Эту же игру нужно было просто доводить до победы даже с учётом тех замен, которые проводил Скрипник, но футболисты "Зари" это поняли по-своему, отдав мяч "Колосу".

Ковалёвцы провели по меньшей мере три атаки, которые вполне могли завершаться голом: Лысенко не перебросил Мацапуру после заброса за спины защитникам, а Морозко и Смирный по разу пробивали в правую стойку. "Заря" на это ответила лишь одним эпизодом: Леднев не переиграл Волынца в ближнем бою.

Видимо, из-за не очень выразительной второй половины, наставник гостей затягивал с ещё двумя заменами, но всё же выпустил на финальные минуты Лунёва и легенду клуба Каменюку. В центр обороны на позицию Тымчика уже пришлось перейти Цвеку, надёжности в защите стало ещё меньше, но "Колос" лишь сам себя может винить за проблемы с реализацией.

"Заря" на иннерции докатилась до финала: ковалёвцы так и не создали проблем фавориту. Смотреть игру до конца стоило только ради провала Лунёва, который получил мяч перед пустыми воротами, но забыл забить. А когда всё-таки ударил, попал в защитника - единственную преграду на пути к рамке.

"Заря" точно до завтра выходит на второе место и готовится к "Динамо". У "Колоса" победа над "Александрией" двухнедельной давности остаётся единственной радостью пна втором этапе чемпионата.

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Колос - Заря 0:2

Голы: Владислав Кочергин 9, Владислав Кочергин 45+1

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Александр Бондаренко 75), Евгений Смирный, Евгений Морозко (Павел Ореховский 68), Олег Кожушко (Денис Антюх 46), Виталий Гавриш, Вадим Милько (Евгений Задоя 75), Александр Черноморец, Алексей Зозуля, Андрей Богданов

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергин (Артём Громов 56), Михайло Перович, Богдан Михайличенко (Андрейс Цыганикс 56), Виталий Вернидуб, Богдан Леднев, Александр Тымчик (Никита Каменюка 79), Джоель Абу Ханна (Дмитрий Хомченовский 22), Владислав Кабаев (Максим Лунёв 78), Владлен Юрченко

Предупреждения: Владимир Лысенко 44, Андрей Богданов 63, Александр Черноморец 73 - Богдан Леднев 55, Дмитрий Хомченовский 65