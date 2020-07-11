Колос - Заря 0:2. Обзор матча и видео голов

В матче 30-го тура УПЛ "Заря" на выезде обыграла последнюю команду верхней шестерки - "Колос". Подопечные Виктора Скрипника сделали результат еще в первом тайме встречи. Дублем в составе луганской команды отметился Владислав Кочергин - полузащитник забил на 9 и 45+1 минутах. После этого поединка "Заря" поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 57 очков, но у черниговской "Десны" и киевского "Динамо" еще по матчу в запасе.

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Колос - Заря 0:2

Голы: Владислав Кочергин 9, Владислав Кочергин 45+1

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Александр Бондаренко 75), Евгений Смирный, Евгений Морозко (Павел Ореховский 68), Олег Кожушко (Денис Антюх 46), Виталий Гавриш, Вадим Милько (Евгений Задоя 75), Александр Черноморец, Алексей Зозуля, Андрей Богданов

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергин (Артём Громов 56), Михайло Перович, Богдан Михайличенко (Андрейс Цыганикс 56), Виталий Вернидуб, Богдан Леднев, Александр Тымчик (Никита Каменюка 79), Джоель Абу Ханна (Дмитрий Хомченовский 22), Владислав Кабаев (Максим Лунёв 78), Владлен Юрченко

Предупреждения: Владимир Лысенко 44, Андрей Богданов 63, Александр Черноморец 73 - Богдан Леднев 55, Дмитрий Хомченовский 65