Днепр-1 - Львов 3:2. Кто ищет, тот всегда забьет

Возможно мы немного поторопились, записав "Львов" в явные аутсайдеры еще до начала встречи. Заранее было понятно, что с настроем у игроков Цецадзе никаких проблем не будет, но кто мог ожидать, что днепряне будут позволять им так просто создавать моменты у своих ворот. Кто знает, скорее всего все дело в банальной недооценке и слабом настрое.

Долго говорить о стартовых составах не имеет особого смысла. Цецадзе, после провала в прошлом туре, решил отказаться от схемы с тремя защитниками, а Михайленко - оставить Булецу на скамейке запасных. Интересное решение, так как сейчас арендованный у "Динамо" полузащитник в отличной форме. Как бы там ни было, присутсвие Сергея вряд ли бы спасло его команду от двух пропущенных голов. Действия защиты днепрян можно описать одним словом - "отвратительно". Сначала они проспали выдвижение Ренана, который после передачи Бопесу совершил забег метров на 30 и спокойно пробил Кищука. Бразилец решил не останавливаться и превратил отличный прострел Татаркова в во второй забитый. Форвард ухитрился пробить из неудобной позиции нерабочей левой - 2:0.

Пять минут понадобилось хозяевам, чтобы отойти от шока, после чего они забегали активнее. Ди Франко получил мяч вблизи штрафной "Львова" и отдал отличную передачу на Супрягу, который продавил защитника и нанес точный удар по воротам Сарнавского. Это 11-й гол Владислава в текущем сезоне, что можно считать неплохой заявкой на... Все мы знаем, что ровно через год пройдет Евро. До перерыва опасно пробивал Коркишко, но здесь вратарь "Львова" сыграл выше всяких похвал. Михайленко на перерыв шел с задумчивым взглядом, понимая непростое положение команды.

Во втором тайме "Днепр-1" доминировал сто процентов игрового времени. Основной причиной тому послужило удаление Сабино. Удаление дурацкое, по-другому выразиться тяжело. Бразилец решил сорвать не самую опасную атаку соперника, потянув за футболку Ди Франко. Заслуженная желтая, которая стала для полузащитника второй. Михайленко незамедлительно бросает в бой Назаренко и Булецу, Цецадзе отвечает более оборонительным вариантом - место Ренана занял полузащитник Клименчук.

Давление хозяев достигло пика за десять минут до конца. До этого момента они упирались в тройные редуты "Львова", которые пройти было невозможно. Однако уже после одной ошибки Татаркова, который не выдержал линию офсайда, счет мог вновь стать ничейным. Назаренко за три секунды имел два стопроцентных шанса, но Сарнавский, пересмотрев наверное матчи Яна Облака, совершил два суперсейва. Именно против днепрян Богдан показывает лучшую игру. Но даже ему не удалось помочь своей команде во время следующей атаки. Защита "Львова" не помешала пробить актвному Назаренко, однако его удар не дошел до цели. Мяч отскочил к Супряге и неугомонный форвард сравнял счет, параллельно с этим оформив дубль.

Думаете, что "Днепр-1" остановился? Как бы не так. Спустя мгновение они вновь побежали вперед, Братков не сумел прервать передачу на Хобленко и Алексей спокойно отправил круглого в ворота Сарнавского. Львовяне понимали всю безысходность положения и даже не пытались создать что-то впереди за оставшиеся время. Финальный свисток ознаменовал справедливую викторию команды Михайленко, которая хорошенько выспашивсь в начале матча, выровняла игру в середине первого тайма, а во втором была на три головы сильнее соперника. Они остаются на седьмом месте и уже мысленно готовятся к "Колосу". В своих лучших кондициях они точно смогут побороться за последнюю еврокубковую строчку.

Тернополь. Центральный городской стадион

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Александр Дашко (Киевская область)

СК Днепр-1 - ФК Львов 3:2

Голы: Владислав Супряга 25, Владислав Супряга 83, Алексей Хобленко 85 - Оливейра Ренан 6, Оливейра Ренан 19

СК Днепр-1: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко, Дмитрий Коркишко (Александр Назаренко 57), Алексей Хобленко, Сергей Логинов, Андрей Цуриков, Франциско Ди Франко (Сергей Булеца 57), Юрий Вакулко (Игорь Когут 57), Максим Лопырёнок (Александр Сваток 46), Владислав Супряга

ФК Львов: Богдан Сарнавский, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Никита Татарков, Фелипе Матеус Яковелли (Пахтман Филипе 71), Оливейра Ренан (Егор Клименчук 61), Антон Братков, Сергей Борзенко, Юрий Кравчук (Сергей Люлька 71), Ярослав Богунов, Джоэль Бопесу, Рафаэль Сабино

Предупреждения: Франциско Ди Франко 32, Максим Лопырёнок 39 - Рафаэль Сабино 36, Юрий Кравчук 54, Рафаэль Сабино 56

Удаление: Рафаэль Сабино 56