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Виктор Скрипник: С этой победой мы остаемся в гонке за второе-третье место

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Наставник луганчан прокомментировал победу над "Колосом"

Виктор Скрипник: С этой победой мы остаемся в гонке за второе-третье место
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после победы над "Колосом" в матче 30-го тура УПЛ.

- Давно не играли в 17.00. В такое время года это очень трудно. Все видно и на поле, у ребят и судороги. С такой жарой, с такой аттрактивной командой, как "Колос", добыть три очка, по большому счету мы их заслужили. Мы удачно использовали свои моменты в первом тайме, во втором могли закрывать матч. Но "Колос" не перестает играть. Любой пропущенный мяч - они сразу же возвращались в игру. Хочу сделать и комплимент своей команде. Мы все силы оставили на поле. Понимали, что легко не будет.

С этой победой мы остаемся в гонке за второе-третье место. Эти места симпатичные. Мы хотим в этой гонке участвовать. 16 июля у нас очень важный матч в плане турнирного положения. Сейчас радуемся, летим домой.

- Как вы отреагировали, когда Лунев замешкался в конце матча и пробил по пустым воротам сразу?

- Скажу, чтобы в следующий раз не баловался. Так можно и закрыть игру, и соперник успокоится. А так любой гол мог вернуть "Колос" в игру. Может, на концентрацию жара повлияла. Но не думаю, что какая-то расхлябанность. Когда устаешь, может, уже и мяч не хочешь видеть, - рассказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник УПЛ Колос (Ковалевка)
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