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Юрий Панькив: Как можно не давать бой Динамо?

Премьер-лига
(2 голосов)

Голкипер "Александрии" рассказал о настрое на предстоящий матч

Юрий Панькив: Как можно не давать бой Динамо?
Новина українською

Вратарь "Александрии" Юрий Панькив поделился ожиданиями от матча 30-го тура УПЛ против "Динамо",

"Как можно не давать бой "Динамо"? Мы понимаем силу этой команды. Готовимся в нормальном режиме.

Хотим показать хорошую игру для болельщиков, президента, прежде всего", – рассказал голкипер.

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В статье: Юрий Панькив Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ
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