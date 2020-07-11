Юрий Панькив: Как можно не давать бой Динамо?

Вратарь "Александрии" Юрий Панькив поделился ожиданиями от матча 30-го тура УПЛ против "Динамо",

"Как можно не давать бой "Динамо"? Мы понимаем силу этой команды. Готовимся в нормальном режиме.

Хотим показать хорошую игру для болельщиков, президента, прежде всего", – рассказал голкипер.