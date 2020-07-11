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Юрий Панькив: Как можно не давать бой Динамо?
Голкипер "Александрии" рассказал о настрое на предстоящий матч
Вратарь "Александрии" Юрий Панькив поделился ожиданиями от матча 30-го тура УПЛ против "Динамо",
"Как можно не давать бой "Динамо"? Мы понимаем силу этой команды. Готовимся в нормальном режиме.
Хотим показать хорошую игру для болельщиков, президента, прежде всего", – рассказал голкипер.
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Источник:Канал "Футбол 1/2/3"
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