СК Днепр-1 - ФК Львов 3:2. Обзор матча и видео голов

В матче 30-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" дома обыграл "Львов" 3:2. В составе днепрян гол на свой счет записал полузащитник Алексей Хобленко, а также дублем отличился форвард Владислав Супряга. В составе "львов" два гола забил 23-летний бразильский нападающий Оливейра Ренан. Гости очень активно начали матч, и к 19-й минуте встречи вели в счете 2:0, но позже команда села в защиту и упустила победу в концовке. После 30-ти туров команда Дмитрия Михайленко имеет в своем активе 43 очка и лидирует в нижней шестерки. В свою очередь у львовян 24 очка и коллектив расположился на 5-й строчке турнирной таблицы нижней группы.

Тернополь. Центральный городской стадион

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Александр Дашко (Киевская область)

СК Днепр-1 - ФК Львов 3:2

Голы: Владислав Супряга 25, Владислав Супряга 83, Алексей Хобленко 85 - Оливейра Ренан 6, Оливейра Ренан 19

СК Днепр-1: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко, Дмитрий Коркишко (Александр Назаренко 57), Алексей Хобленко, Сергей Логинов, Андрей Цуриков, Франциско Ди Франко (Сергей Булеца 57), Юрий Вакулко (Игорь Когут 57), Максим Лопырёнок (Александр Сваток 46), Владислав Супряга

ФК Львов: Богдан Сарнавский, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Никита Татарков, Фелипе Матеус Яковелли (Пахтман Филипе 71), Оливейра Ренан (Егор Клименчук 61), Антон Братков, Сергей Борзенко, Юрий Кравчук (Сергей Люлька 71), Ярослав Богунов, Джоэль Бопесу, Рафаэль Сабино

Предупреждения: Франциско Ди Франко 32, Максим Лопырёнок 39 - Рафаэль Сабино 36, Юрий Кравчук 54, Рафаэль Сабино 56

Удаление: Рафаэль Сабино 56