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Два матча - две ошибки. О судействе игрового дня в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение Мирослава Ступара

Два матча - две ошибки. О судействе игрового дня в УПЛ
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство в матчах первого игрового дня 30-го тура УПЛ.

"Колос" - "Заря" 0:2. Арбитр в поле – Максим Козыряцкий

- С ошибки арбитра Иванова начался 29-й тур, ошибкой Козыряцкого начался и 30-й. Хотя сначала все шло хорошо. На 44-й минуте справедливо наказал Лысенко за симуляцию. Но уже в начале второго тайма Козыряцкий ошибся, когда Леднёв получил передачу и на углу штрафной площади боролся с Петровым, а тот сзади руками толкнул его в шею. Почему-то Козыряцкий посчитал, что это симуляция со стороны Леднёва и наказал его желтой карточкой. Но на самом деле это был фол со стороны игрока "Колоса" и, соответственно, пенальти в ворота Волынца.

Также надо упомянуть о моменте на 87-й минуте, когда пошла подача в площадь ворот "Колоса", Волынец сыграл на выходе и зафиксировал мяч, но Лунёв, врезавшись в голкипера, выбил снаряд ему с рук. Лунёв получил шанс забить гол, а остановки матча от арбитра не произошло. Козыряцкий, очевидно, видел момент со спины и не зафиксировал неправомерную атаку Лунёва рук вратаря.

"Днепр-1" - "Львов" 3:2. Арбитр в поле – Виктор Копиевский

- В этом матче проблем для Копиевского не было, но они могут появиться, если бы днепряне при счете 1:2 не забили дважды и не победили бы. Ибо на 81-й минуте прошла атака "Днепр-1", слева хорошо открылся Хобленко и положил мяч в дальний угол. Но ассистент Дашко зафиксировал положение "вне игры", которого не было. Это не был тонкий момент, но ассистент ошибся и подвел Копиевского. К счастью, все обошлось победой номинальных хозяев.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Мирослав Ступар Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
11.07.2020 в 22:36
ОШИБКИ которые не повлекли решения матча - ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ошибки-- ХОТЯ могли кое кто поставить пенальти с ЛыСЕНКО и удалить...ЛУНЕВА НО тем не менее ЛЕДНЕВ получил НЕ ЗАСЛУЖЕнНУЮ очередную ЖК- А ЧТО СКАЖЕТ ЦЫГАНИК?-промолчит точно
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НеШахтьор (Донецьк)
12.07.2020 в 00:09
Які в тебе питання до Циганика? Він всі питання по суддівству обговорює, а не промовчує (як кроти).
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НеШахтьор (Донецьк)
12.07.2020 в 00:09
До речі, ти вже готова вилізти з під мамкиної юбки, чучело?))
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