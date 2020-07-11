Два матча - две ошибки. О судействе игрового дня в УПЛ

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство в матчах первого игрового дня 30-го тура УПЛ.

"Колос" - "Заря" 0:2. Арбитр в поле – Максим Козыряцкий

- С ошибки арбитра Иванова начался 29-й тур, ошибкой Козыряцкого начался и 30-й. Хотя сначала все шло хорошо. На 44-й минуте справедливо наказал Лысенко за симуляцию. Но уже в начале второго тайма Козыряцкий ошибся, когда Леднёв получил передачу и на углу штрафной площади боролся с Петровым, а тот сзади руками толкнул его в шею. Почему-то Козыряцкий посчитал, что это симуляция со стороны Леднёва и наказал его желтой карточкой. Но на самом деле это был фол со стороны игрока "Колоса" и, соответственно, пенальти в ворота Волынца.

Также надо упомянуть о моменте на 87-й минуте, когда пошла подача в площадь ворот "Колоса", Волынец сыграл на выходе и зафиксировал мяч, но Лунёв, врезавшись в голкипера, выбил снаряд ему с рук. Лунёв получил шанс забить гол, а остановки матча от арбитра не произошло. Козыряцкий, очевидно, видел момент со спины и не зафиксировал неправомерную атаку Лунёва рук вратаря.

"Днепр-1" - "Львов" 3:2. Арбитр в поле – Виктор Копиевский

- В этом матче проблем для Копиевского не было, но они могут появиться, если бы днепряне при счете 1:2 не забили дважды и не победили бы. Ибо на 81-й минуте прошла атака "Днепр-1", слева хорошо открылся Хобленко и положил мяч в дальний угол. Но ассистент Дашко зафиксировал положение "вне игры", которого не было. Это не был тонкий момент, но ассистент ошибся и подвел Копиевского. К счастью, все обошлось победой номинальных хозяев.