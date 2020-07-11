Дмитрий Михайленко: Получилось, что в начале дали фору Львову

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мыслями после победы над "Львовом" в матче 30-го тура УПЛ.

- Футбол был очень эмоциональным. Мы провалили начало игры. Соперник был острее, поймал нас на быстрой атаке в самом начале. Получилось, что дали фору. К чести ребят, они выровняли игру, завладели инициативой. Сократили разрыв еще в первом тайме, а во втором, мне кажется, соперник устал. Это было заметно - они не успевали. Когда они остались вдесятером, мы зажали соперника в штрафной. Впоследствии пришли и моменты. Были сейвы Сарнавского, но в конце концов, удача была на нашей стороне. Наши форварды - молодцы, находились в нужных местах, встречались с мячом. Считаю, мы заслуженно победили.

- Опять много говорим о Сарнавском. Еще один его бенефис. Этот парень для вас старается?

- У него хороший уровень. Не думаю, что он для кого-то старается. В наших играх, возможно, был особый фон, но он в течение всего сезона играет на уровне.

- Довольны действиями форвардов, которые забили сегодня три мяча?

- Довольны. Они много работают. Влад забивает, и голы - основной индикатор игры форварда. Хобленко, возможно, непривычно много для себя играет на фланге, но он хорошо работает, много находится в штрафной, подыгрывает и работает на оборону.

- Сегодня клуб подписал Артема Довбика. Насколько важно этот трансфер?

- Артем - хороший игрок. Мы знаем его возможности и потенциал. Это обоюдно выгодная сделка. У Артема есть возможность перезагрузить карьеру, которая, возможно, пошла немного не так, как он хотел в Европе. А мы получаем хорошего форварда, сильного физически и техничного.

- Перед матчем команда поддержала Арамиса Кузина, который недавно сообщил о болезни...

- Арамис, хотя и немного времени провел вместе с нами, является частью коллектива. Он - хороший парень. Мы хотим выразить ему поддержку. Арамис, выздоравливай! Мы с тобой!