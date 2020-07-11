Цецадзе о матче с Днепром-1: Если соперник играет лучше, выиграть не удается

Главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе прокомментировал поражение своей команды от "Днепра-1" в матче 30-го тура УПЛ.

- Команда выигрывала 2:0, но затем подсела. Чего не хватило?

- "Днепр-1" - хорошая команда. Они не сдавались, играли в свой футбол и получили результат, который хотели.

- Как оцените игру Сарнавского?

- Да, он хорошо сыграл. Такая работа вратаря - спасать команду (улыбается)

- Как будете мотивировать команду в оставшихся матчах, которые не имеют турнирного значения?

- В футбол все играют, чтобы победить. Сегодня мы также хотели победить. Думаю, их нужно мотивировать - они сами хотят выиграть. Но еще есть соперник. Если он играет лучше, выиграть не удается. А если получается так, как первые 25 минут, тогда мы побеждаем.