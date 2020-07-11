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Цецадзе о матче с Днепром-1: Если соперник играет лучше, выиграть не удается
Наставник львовян подвел итоги поражения от днепрян
Главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе прокомментировал поражение своей команды от "Днепра-1" в матче 30-го тура УПЛ.
- Команда выигрывала 2:0, но затем подсела. Чего не хватило?
- "Днепр-1" - хорошая команда. Они не сдавались, играли в свой футбол и получили результат, который хотели.
- Как оцените игру Сарнавского?
- Да, он хорошо сыграл. Такая работа вратаря - спасать команду (улыбается)
- Как будете мотивировать команду в оставшихся матчах, которые не имеют турнирного значения?
- В футбол все играют, чтобы победить. Сегодня мы также хотели победить. Думаю, их нужно мотивировать - они сами хотят выиграть. Но еще есть соперник. Если он играет лучше, выиграть не удается. А если получается так, как первые 25 минут, тогда мы побеждаем.