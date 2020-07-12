Легенда Десны: Наверняка Каштру задействует молодежь, это шанс для черниговцев

Бывший полузащитник "Десны" Игорь Бобович, сыгравший за клуб 243 матча и забивший 43 мяча, оценил шансы черниговцев в борьбе за второе место и поделился мнением о предстоящем поединке в рамках 30-го тура против "Шахтера".

"Приятно, что "Десна" впервые в истории примет участие, как минимум, в матчах Лиги Европы. Этого события ждали многие поколения болельщиков, а с ними и ветераны футбола, защищавшие многие годы честь клуба. Мне радостно, что и я, а также другие экс-игроки "Десны" выступавшие за команду внесли свою лепту в исторический успех Чернигова. Но у ребят есть возможность и шанс побороться за место в Лиге чемпионов, для этого нужно всего лишь финишировать вторыми. Все теперь зависит только от них! Необходимо выиграть оставшиеся три матча. Задача не из легких. Ближайший поединок с "Шахтером" будет определяющим.

Наверняка наставник "горняков" Луиш Каштру задействует молодежь, и в этом вижу плюс для черниговцев. Уже точно не будет играть Марлос, Мораес и Матвиенко, которых отпустили в отпуск. Может ближе к воскресенью еще кто-то выпадет из обоймы (смеется). Но это не должно расхолаживать "северян". Мы знаем, что у "Шахтера" есть большая глубина запаса, и каждый футболист безболезненно заменит игрока основы.

Игра будет интересной и напряженной, думаю, "Десна" сможет замахнуться на победу. Команда сбалансирована во всех линиях, где есть свой лидер. В нападении это Филиппов, в полузащите Калитвинцев, а в защите Фаворов. Сформировался отличный и крепкий коллектив с хорошим подбором и уровнем футболистов. Команда показывает интересный футбол.

Чем ближе к финишу, тем каждый матч становится более трудным. Нужно проявлять запредельную самоотдачу, игровую дисциплину, чем и славится сейчас "Десна". В мачте с "Шахтером" можно проверить, насколько команда готова к участию в еврокубках, правда, вопрос пока открыт в каких? Этого с нетерпением ждут болельщики. Сделали шаг вперед, теперь остался сделать решающий.

Также многое будет зависеть, как сыграют между собой конкуренты. Повторюсь, чтобы не считать чужие очки, нужно набирать свои, и если это произойдет, то получится феерический сезон. Вся Черниговщина верит и ждет этого".

Матч "Десна" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 12 июля. Начало поединка в 19:30. Текстовая и видео трансляция игры будут доступны на UA-Футбол.